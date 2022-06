Június 28-30 között Madridban gyűlnek össze a NATO-tagországok képviselői, Magyarországot ezúttal is Szijjártó Péter képviseli majd. A magyar külgazdasági és külügyminiszter már csütörtökön a közelgő találkozóra készült, Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon, ahogy erről a közösségi oldalán is beszámolt. Az El País című spanyol napilap mindeközben arról cikkezett, hogy a helyiek is a NATO-csúcsra készülnek: a madridi hatóságok megerősítik a város biztonságát, fokozzák az ellenőrzéseket.

A spanyol információs szolgálatok három különböző típusú fenyegetést azonosítottak, ezek kivédésére összpontosítják figyelmüket – közölte az ország belügyminisztere. Fernando Grande-Marlaska szerint egyrészt a külföldi dzsihadista terrorfenyegetésekre, másrészt az erőszakos, belföldi rendszerellenes csoportosulások fenyegetéseire, harmadrészt pedig az Oroszországból érkező kibertámadások lehetőségére készülnek, bár konkrét fenyegetést egyelőre sehonnan nem kaptak.

A NATO államok képviselőinek biztonságára tízezer rendfenntartó vigyáz majd Madridban június 28 és 30 között.

Fotó: BURAK AKBULUT / Anadolu Agency via AFP

A NATO-csúcs idejére nem módosítják az országos terrorfenyegetettség szintjét, amely 2015 júniusa az ötfokozatú skála négyes szintjén áll, de a kormány fontolóra vette a határellenőrzések ideiglenes visszaállítását a csúcstalálkozó idejére. A hivatalos közlés szerint 2400 csendőr mellett az országos rendőrség 6550, valamint a helyi rendőrség 1200 emberét vezénylik ki Mardid utcáira. A NATO-országok képviselőire a spanyol hatóságok mellett saját biztonsági szolgálataik is vigyáznak majd. A csúcstalálkozó helyszínét levegőből is őrzik majd: a tervek szerint a spanyol légierő F18-as vadászgépei őrzik a spanyol főváros feletti légteret, és a Madrid, valamint a környező tartományok felett ideiglenes légtérzárat is bevezethetnek.

Madridban legutoljára 1997-ben rendeztek NATO-csúcsot, a spanyol belügyminiszter szerint a mostani csúcstalálkozó védelme annál sokkal erősebb lesz, de még a spanyol király (akkor még trónörökös) VI Fülöp esküvőjére sem készültek akkora elánnal, mint a mostani NATO-értekezletre.