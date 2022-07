A tavaly kinevezett New York állam déli körzetének ügyésze, Damian Williams újabb vádemelések sokaságát jelentette be hétfőn, melyek esetében a vád bennfentes kereskedelem – írja a Reuters.

Williams hivatala – akinek a körzetében található a pénzügyi negyed is – korábban NFT, majd kriptodevizák kapcsán is emelt már vádat bennfentes kereskedelem ügyében, azonban az értékpapírok világában most eljárások sokaságát indította el. A vádlottak között található Stephen Buyer egykori kongresszusi képviselő is, ami azért lehet meglepő, mert a törvényhozás tagjainak kereskedelmét már sok kritika érte, ám az mégsem tilos.

Fotó: Shutterstock

A republikánus, Indianában lévő körzetét 18 évig képviselő politikus sem hivatali ideje alatt elkövetett tettei miatt került bajba. A vádak szerint

a politikusi pályája után tanácsadóként dolgozó Buyer Miamiben golfozott együtt a T-Mobile egyik vezetőjével.

Itt értesült arról is, hogy a cég felkívánja vásárolni egyik vetélytársát, a Sprintet. Az egykori politikus fittyet hányva az információ bizalmas jellegének és az ebből adódó konfliktusoknak, több mint 500 ezer dollárért vásárolt a cég részvényeiből a Politico szerint. Egy másik ügyben, a Guidehouse tanácsadójaként a Navigant részvényeiből tárazott be a felvásárlás előtt.

Összesen mintegy 330 ezer dollárt (közel 130 millió forint) zsebelhetett be.

A Goldman Sachs egykori elnökhelyettese, Brijesh Goel barátjának, Akshay Niranjannak adott belsős tippeket, majd osztoztak a 280 ezer dolláros (közel 110 millió forintos) zsákmányon.

Az FBI ügynöknek készülő Seth Markin jogászként dolgozó szerelmének iratait átnézve talált nyerő lehetőségre a vádak szerint. Williams korábban az Archegos bukása kapcsán Bill Hwang ellen is vádat emelt.