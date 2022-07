Jill Biden egy San Antonioban megrendezett konferencián mondott beszédében az Egyesült Államokban élő spanyol ajkúakat a hagyományos mexikói snackhez, a tacohoz hasonlította. Spanyol ajkú Újságírók Országos Szövetsége (National Association of Hispanic Journalists - NAHJ) felháborodásának adott hangot és megüzente a First Lady-nek:

Mi nem vagyunk tacók!

A BBC azt írta, hogy a konferencia után, kedden Jill Biden sajtótitkára elmondta, hogy a First Lady sajnálja az elhibázott kijelentést és csodálja a latinó közösséget.

Jill Biden a konferencián azért szólította meg a texasi spanyol ajkúakat, férje népszerűsége ebben a csoportban rohamosan esik a megválasztása óta. A Méltányosság kereséséről című beszédében így fogalmazott:

Ennek a közösségnek a sokszínűsége itt San Antonioban olyan egyedi mint a bronxi bodegák, olyan gyönyörű mint miami virágai és olyan különleges, mint a reggeli taco. Ebben rejlik az erőtök.

Fotó: Chandan Khanna / AFP

Biden asszony amellett, hogy erősen sztereotip kijelentéseket tett még a bodega (angolul bodegas, amit a spanyol nyelvből vettek át, általában a tipikus kisboltokra használják) is rossz ejtette ki. Az NAHJ arra kéri Jill Bident, hogy amennyiben valóban csodálja a kultúrájukat, akkor szenteljen több időt a megismerésének.

Latinó örökségünket különféle diaszpórák, kultúrák és étkezési hagyományok formálják. Ne redukáljon minket sztereotípiákká!

– olvasható a közleményükben. A Firt Lady sajtótitkára egy Twitter bejegyzésben írta meg, hogy Jill Biden mennyire sajnálja, ha bárkit megbántott és szavaival pusztán a csodálatát és a szeretetét akarta kifejezni. Nem ez az első eset, hogy Biden asszony megsértette a spanyol ajkúakat az USA-ban. 2021 márciusában a kaliforniai Delanoban mezőgazdasági munkások előtt beszélt és rosszul ejtette ki a "sí se puede" spanyol kifejezést. Angolra fordítva ez azt jelenti, hogy "yes you can", vagyis "Igen, meg tudjátok csinálni". Ez a kifejezés a mottója az Egyesült Mezőgazdasági Dolgozóknak.

Természetesen a konzervatív párt is felkapta a történteket. Andy Biggs, Arizóna republikánus képviselője Twitteren azt írta, hogy

nem szabad csodálkozni azon, hogy a latinó közösség menekül a Demokrata Párt elől.

Az Egyesült Államok spanyol ajkú közössége a demokraták szavazóbázisának egy jelentős bástyája. Egy nem régiben készült Quinnipiac közvéleménykutatás azt mutatta ki, hogy

ennek a közösség már csak a 26 százaléka támogatja Joe Bident, miközben egy évvel ezelőtt ez az arány még 55 százalékon állt.