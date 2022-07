Melegszik az idő a következő napokban: a hét második felében néhol már 35 Celsius-fokot is mérhetnek. Emellett sok napsütésre kell készülni, jelentős mennyiségű csapadék nem várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn jellemzően napos idő várható. Az északkeleti megyékben, valamint kis eséllyel a nyugati határ közelében fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között várható. A sok napsütés mellett kedden is csak helyenként - nagyobb eséllyel keleten, északkeleten - fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A minimumok 10 és 16, a maximumok 21 és 27 fok között alakulnak.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Szerdán is napsütéses, jellemzően száraz idő várható. Északkeleten alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 10 és 15, délután 26 és 32 fok között alakul. Csütörtökön is sok napsütésre lehet számítani számottevő csapadék nélkül. A minimum-hőmérséklet 13 és 20, a maximum-hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Pénteken a rövidebb napos időszakok mellett nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután általában 29 és 35 fok között valószínű, de a tartósabban felhős, záporos tájakon ennél hűvösebb lehet.

Szombaton is sok lesz a napsütés. A nap első felében fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A hajnali 13-20 fokról 28 és 33 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Vasárnap is napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A minimum-hőmérséklet általában 12 és 20, a csúcsérték 29 és 34 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.