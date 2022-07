Spanyolországban már a második majomhimlővel összefüggő halálesetet jelentették be, amely a rendelkezésre álló adatok alapján a második halálos áldozata e betegségnek Euróbában, és a mostani járvány során a harmadik halott Afrikán kívül – számolt be róla a Reuters.

Az első, majomhimlővel összefüggő halálesetet Spanyolország még pénteken jelentette. Nem sokkal korábban Brazíliaban jelentették az első halálesetet az afrikai kontinensen kívül a jelenlegi járványhullám során.

Fotó: PHIL NIJHUIS

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 22-i jelentése csupán öt halálesetről számolt be, mindegyik Afrikában történt. A WHO múlt szombaton a gyorsan terjedő járványt globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította, ami a legmagasabb riasztási fokozatnak számít.