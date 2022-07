Nem lesznek orosz csapatok a FIFA 23-ban

Az Ukrajnával szemben indított invázió hatására az Electronic Arts eltávolította az orosz csapatokat népszerű játékából, a FIFA 22-ből, és a cég legfrissebb közleménye szerint az orosz válogatott és a klubcsapatok a FIFA 23-ba sem kerültek be – írja a Kotaku.

A korábbi években az orosz válogatott mellett több orosz klubcsapat is helyet kapott a sorozatban, sőt a játék legutóbbi részeiben a teljes orosz első osztály elérhető volt. Az EA azt is közölte, hogy a lépésre az ukrán nép iránti szolidaritás sarkallta őket, és azt partnereikkel, a FIFA-val és az UEFA-val is egyeztették.

Fotó: Mike Kireev / NurPhoto via AFP

A csapatok hiánya nem érinti azokat, akik a nemzetközi versenyeket szeretnének virtuálisan újrajátszani, annak ellenérre, hogy a válogatottat kizárták a világbajnokság selejtezőiből, a klubcsapatokat pedig az európai tornákból.

Oroszország 2018-ban még labdarúgó-világbajnokságnak is otthont adhatott,

noha a FIFA-t sokan kritizálták a döntés miatt. A szervezet azonban az idei vébét jó néhány probléma ellenére egy még korruptabbnak tartott folyamat eredményeként Katarnak ítélte. Az ország éghajlata miatt a tornát a szokásostól eltérően nem a nyári hónapokban, hanem télen tartják. Mindez akkor sem segít a szervezet megítélésén, ha közben az egykori főtitkárt, Sepp Blattert és a korábban az UEFA élén álló Michel Platinit is felmentették korrupciós ügyeik kapcsán.