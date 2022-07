Egy An-12 típusú ukrán teherszállító repülőgép zuhant le éjszaka az északnyugat-görögországi Kavalánál, a fedélzeten utazó nyolc ember meghalt – jelentették hírügynökségek vasárnap.

Frisítés: 11,5 tonna lőszert vitt a Kavalában lezuhant Antonov - Bangladesbe szánták

Emlékezetes, hogy éppen a napokban adtuk hírül: Riasztást adott ki a NATO és az EU az ukrajnai fegyvercsempészet veszélye miatt. Virágzik a feketepiac a fegyverkereskedelemben, amit a hatóságok nyomkövető rendszerrel szorítanák vissz.

Ezen a képen még a koronavírus-járvány idején látható egy An-12-es, mely maszkokat vitt Kínából Szlovákiába

Fotó: STRINGER / AFP

A Nisből Ammánba tartó gép fedélzetén 12 tonna mérgező anyag is volt, amiről a hatóságok további részleteket nem árultak el, ám a helyieket arra kérték, tartsák csukva az ablakaikat, és ne kapcsolják be a légkondicionáló berendezéseket, valamint a környéket is lezárták.

A dpa hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy a zuhanást követően robbanásokat is hallottak.

Az ERT állami tévé arról számolt be, hogy a repülőgép egy ukrán cég tulajdonában lévő Antonov An-12 volt, amely Szerbiából Jordániába repült. A pilóta motorhiba miatt kényszerleszállást kért, de a repülőgép jele elveszett.

Az ertnews.gr oldalra feltöltött videófelvétel azt mutatja, hogy a repülőgép lángokban áll és gyorsan ereszkedik és mielőtt még földet ért úgy tűnik felrobbant. A tűzoltóság nem tudta megerősíteni a repülőgép típusát, de közölte, hogy az első jelentések szerint nyolc ember tartózkodott a fedélzeten.