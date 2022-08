Megalakult az új szerb parlament hétfőn Belgrádban, miután hitelesítették a képviselők mandátumát, ám a házelnököt és helyetteseit csak kedden választják meg.

Az új összetételű törvényhozásban a 250 helyből 120 jutott a legnagyobb szerb pártnak, az Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Pártnak (SNS). Ez 68-cal kevesebb, mint az előző ciklusban volt, és ezzel a párt elveszítette kétharmados többségét.

Fotó: Darko Vojinovic / MTI/AP

Az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért nevű lista 38 képviselővel rendelkezik, míg a Szerbiai Szocialista Pártnak (SPS) 31 politikusa került be a törvényhozásba. A Remény koalíciónak 15, a Muszáj koalíciónak 13, a Fogadalomtevők Szerb Párjának, valamint a Dveri Mozgalomnak pedig 10-10 mandátuma van.

A szerb pártok mellett öt kisebbségi párt is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy, a horvát kisebbségnek kettő, a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a másiknak pedig három képviselője került be a törvényhozásba.

A Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) öt politikusa ülhetett be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc mandátumot szerzett.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője az alakuló ülést követően azt mondta, soha ilyen sok frakciója nem volt még a szerbiai képviselőháznak.

A parlamentben több mint 40 párt összesen 16 frakciót alakított. Ebben a tengerben kell érvényre juttatni a magyar érdekeket

– mondta.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mely pártok kerülnek be a kormányba, Aleksandar Vucic államfő – aki egyben a Szerb Haladó Párt elnöke – viszont többször is arról beszélt, hogy a nemzeti kisebbségekkel együtt szeretne kormányt alakítani. Sajtóinformációk szerint a kormánykoalícióba ezúttal is bekerül a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt, amely 2012 óta közösen vezeti az országot a Szerb Haladó Párttal.

A szerbiai alkotmány értelmében a kormánynak a parlament megalakulását követően legfeljebb 90 napon belül meg kell alakulnia, ám Aleksandar Vucic a legutóbb közölte: az új kabinet várhatóan augusztus közepéig feláll, habár köztársasági elnökként eddig még senkit nem bízott meg kormányalakítással.

Szerbiában április 3-án tartottak előrehozott parlamenti választást, ám a számtalan szabálytalanság miatt egyik szavazóhelyen ötször kellett megismételni a voksolást, így a választási folyamat csak július elején tudott lezárulni.