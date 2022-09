Hová lett a csempészcigaretta? – teheti fel a kérdést bárki, aki rápillant az idei esztendő statisztikáira. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos közlése szerint ugyanis január eleje és június vége között nagyjából 8500 esetben intézkedtek dohánytermékek ügyében a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók.

A rajtaütések alkalmával a hatósági emberek lefoglaltak 11 millió szál cigarettát, emellett 4,5 tonna finomra vágott és nagyjából ugyanennyi egyéb fogyasztási dohányt is. Az adóhatóság hálóján fennakadt cigarettaszállítmányok feketepiaci értéke egymilliárd forint körüli,

a dohánytételeké pedig 425 millió forint lehet. Fél év alatt tehát másfél milliárd forint értékben foglalt le a NAV illegálisan behozott vagy így előállított dohányárut.

A mostani mennyiség jócskán elmarad a korábbi esztendők adataitól, a tavalyiétól meg különösen. 2021-ben ugyanis az első hat hónapban nem kevesebb mint 106 millió szál cigarettát vont ki a NAV a forgalomból, a tételek együttes értéke meghaladta a kilencmilliárd forintot. Finomra vágott és más fogyasztási dohányból is bőven találtak a hatóság emberei, a lefoglalt 62 tonna feketepiaci értéke ötmilliárd forintnál is nagyobb lehet.

Az idei 11 millió szálas fogás nem csak a tavalyi, rekordközeli adatokat hozó évben mért értéktől marad el. Jól mutatja ezt, hogy a világjárvány kitörésének évében, 2020-ban például – tizenkét hónap alatt – 44 millió szál cigaretta akadt az adóhatóság horgára, s kapcsolódott hozzá 18 tonna dohány is.

Ehhez képest a pandémia előtti esztendőben, 2019-ben 64 millió szál cigarettát foglalt le a NAV, és az akkori 45 tonna dohány szintén nem volt csekélység.

Arról egyelőre csak találgatni lehet, mi áll az idei látványos csökkenés hátterében. Az biztos, hogy a csempészet kifizetődő tevékenység, erre utal, hogy az ukrán–magyar határ mentén tevékenykedő bandák az utóbbi időben nemegyszer drónokkal röptették át az árut, vagyis költöttek az üzletükre. Kérdés azonban, hogy a háború miképpen szólt közbe. Mint arról a Magyar Nemzet a tavasszal beszámolt, a harcok kitörése után az ukrán rendőrség fokozottan figyelni kezdte a határt, megakadályozandó, hogy a katonakorú férfiak elhagyják az országot. A menekültek folyamatos érkezése miatt a magyar oldalon is nagy a hatósági jelenlét, az ország biztonságának garantálása miatt pedig a honvédség is növelte erejét a térségben. Arra pedig éppen a koronavírus-krízis szolgáltatott kiváló példát, hogy a csempészetnek nem tesznek jót a rendkívüli helyzetek és az azokra adott szigorú hatósági válaszok. Az elmúlt két évben a járványügyi szabályok megtartását akkurátusan vizsgálták világszerte, emiatt pedig egyes térségekben időlegesen még a kábítószercsempészet is leállt.

Az adóhivatalnak, ahogy a korábbi években, úgy idén is az egyik legfontosabb feladata, hogy visszaszorítsa a dohánytermékek feketekereskedelmét. Újdonság, hogy immár a dohányzást imitáló, akkumulátoros, ízesített cigaretták, például az Elf Bar is munkát ad a hatóságnak.