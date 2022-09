Jókor volt jó helyen a defibrillátor a magyar focipályán

Az MLSZ még évekkel ezelőtt 1600 darab életmentő készüléket szerzett be, most is egy ilyennel sikerült megmenteni egy kiskunmajsai sportolót.

2 órája | Szerző: Ferentzi András

Ismét életet mentett az MLSZ defibrillátora. A Magyar Labdarúgó Szövetség még 2018-ban, egy súlyos dabasi eset után döntött úgy, hogy országszerte több száz labdarúgópályára juttatja el az életmentéshez elengedhetetlen készülékeket. Fotó: Shutterstock Sipos Jenő az MLSZ szóvivője a VG-nek elmondta, hogy ugyan a szövetség rendszeresen végez szűrővizsgálatokat is, amelyekkel nagymértékben csökkenthető a tragédia kockázata, de azt teljes mértékben nem lehet megelőzni. Az MLSZ feltett szándéka volt, hogy védjék az amatőr labdarúgókat, a tragédiák elkerülése végett szereztek be 1600 darab defibrillátort az alsóbb osztályú, illetve amatőr klubok számára, 90 százalékos támogatással. A napokban pedig sajnos szükség is volt az egyik készülékre, miután a kiskunmajsai pályán, egy baráti focizás után összeesett egy játékos. A Baon tájékoztatása szerint a társaságban játszott egy mentőtiszt is, aki rögtön megkezdte a defibrillátorral az újraélesztést. A művelet sikerrel járt, a sportolót azóta megműtötték Szegeden, és már Kiskunmajsán kezelik. Sipos Jenő az esettel kapcsolatban a VG-t arról is tájékoztatta, szerencse, hogy évekkel ezelőtt sikerült szinte mindenhová eljuttatni a készülékeket, mert bár azokra általában nincs szükség, de amikor igazán kell, akkor csak ez menthet életet. A kiskunmajsai fociklub elnöke is közölte az eset után, hogy a defibrillátor akkumulátoregységét, amelynek három év a szavatossági ideje, azonnal újra cserélték, hogy ha legközelebb is előfordul ilyen eset, ismét használható legyen az életmentő szerkezet.

