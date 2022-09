A jövő hétfőn az Országgyűlés elé kerülő, az Európai Bizottságnak tett ígéretekről szóló törvényjavaslatokról adott interjút az ATV-ben Navracsics Tibor, aki szerint ezek a javaslatok azt az üzenetet küldhetik a bizottság felé, hogy nemcsak a vállalásai komolyak a kormánynak, hanem a végrehajtás is.

Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter elmondta, hogy utoljára Elisa Ferreira uniós biztossal tárgyalt az uniós forrásokról, mintegy két hete egy prágai informális találkozón. A politikus szerint ekkor arra jutottak, hogy a szakértői tárgyalások is jó ütemben haladnak, míg kérdésre elmondta, hogy a megállapodás azért nem született még meg, mert még nem járt le a határidő a bizottsági válaszadására.

A szeptember 22-i határidőt követően azonban lehetőség nyílhat a továbblépésre, és

a tárgyalások jól állnak ahhoz, hogy még az év végéig megszülethessenek a megállapodások.

Navracsics szerint a megállapodáshoz vezető út következő állomását a hétfőn az Országgyűlés elé kerülő javaslatok elfogadása jelentheti, míg az uniós levél részletei azért nem szivárogtak ki, mert megállapodtak arról, hogy a tárgyalás eredményessége érdekében megpróbálják elkerülni a politikai háttérzajt, ami eltérítené a feleket.

A korrupcióellenes hatóság függetlenségének a zálogát a nyílt pályázaton megválasztott vezetők fogják biztosítani, sőt a pályázatot értékelő panel tagjai is nemzetközileg is ismert és elismert független személyek lesznek. Róluk Brüsszellel is egyeztetnek majd. A közbeszerzéseket ért kritikák sokasága miatt Navracsics szerint Magyarországnak is érdeke, hogy egy közbizalmat élvező intézmény jöjjön létre.

Arra a felvetésre, hogy vannak Magyarországon olyan pályázatok, amelyeknél egyszerűen nem lehet kiszűrni, hogy ne egyszereplős legyen a közbeszerzés, a miniszter szerint meg kell nézni, hogy hogyan lehet bevonni másokat is ilyen esetben. A magyar piac kis méretéből adódó koncentrációt uniós cégek bevonásával lehetne orvosolni.

Az uniós források vártnál drasztikusabb befagyasztásáról szóló híresztelések kapcsán pedig elmondta, hogy hasonló döntésről nem hivatalosan úton sem értesült. A politikus arra is ígéretet tett, hogy

a kormány november végéig-decemberig el fogja végezni, amit megígért, azért, hogy elkerüljék azt a vitát, ami a bizottság és Lengyelország között van.

Ez a két fél között megrendült bizalmat is erősítheti.

A helyreállítási alap kapcsán ugyanakkor még nem született arról döntés, hogy annak a hitelrészével kíván-e élni a kormány, egyelőre a támogatási részt kívánják véglegesíteni. A Nemzeti Újjáépítési Terv formájáról a tárcavezető szerint jelenleg is folynak a tárgyalások, azt ugyanis az EB áldásával kívánják benyújtani, a hitellel kapcsolatos kérdések csak azt követően kerülnek napirendre.

Az Európai Parlamentben a magyar jogállamiság helyzetét firtató vitán Navracsics szerint azért nem vettek részt a kormány tagjai, mert nem hívták meg őket.