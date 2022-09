Újabb pert indítottak Trump ellen, most a családját is vádolják

Az évek óta húzódó vizsgálat most érkezett el arra a pontra, hogy Letitia James New York-i főügyész keresetet nyújtson be a volt elnök, annak cége és családja ellen.

29 perce | Szerző: MTI/VG

A New York-i főügyész szerint éveken keresztül hazudott vagyonáról Donald Trump és három felnőtt gyereke, hogy kedvezőbb feltételekkel jussanak banki forrásokhoz és olcsóbb biztosítási fedezethez. Ezért Letitia James demokrata párti főügyész a New York-i manhattani bíróságon indított polgári peres eljárást, amelyben többrendbeli csalással és félrevezetéssel vádolta meg a The Trump Organizationt a 2011 és 2021 közötti pénzügyi kimutatások elkészítésekor. Fotó: Yuki Iwamura / AFP James szerint a volt elnök hosszú idő keresztül arra használta vagyonát, hogy sikeres üzletemberként és politikusként láttassa magát és hírnevet teremtsen ezáltal, dollármilliárdokkal túlbecsültette vagyonát, hogy segítsen cégének, hogy kedvező pénzügyi feltételekhez jusson az ügyletek során, alacsonyabb kamatokat és az olcsóbb biztosítási fedezetet kapjon. A főügyész 214 oldalas keresete Trump felnőtt gyermekeit, ifjabb Donald Trumpot, Eric Trumpot és Ivanka Trumpot is felelősként nevezi meg, valamint a vállalat régi vezetőit, köztük a volt vezérigazgatót, aki a céget vezette, Allen Weisselberg pénzügyi igazgatót. Utóbbi egy másik, szövetségi ügyben bűnösnek is vallotta magát, miután több mint másfél millió dollár értékben jutott a volt elnök cégétől sehol fel nem tüntetett jövedelemhez. Ebben az eljárásban Trump vállalata ellen is vádat emelt a manhattani kerületi ügyészség. A világszerte szállodákat, golfpályákat és más ingatlanokat kezelő The Trump Organization kapcsán James több mint három éve folytat vizsgálatot, amelyben 23 vagyontárgyról állítja azt, hogy annak értékét durván és csalárd módon túlbecsülték, azonban hivatala összesen több mint 200 példát is talált a félrevezető vagyonértékelésekre. Ezek között szerepel a volt elnök lakása a Trump Towerben, melyről azt állították, hogy az több mint 2500 négyzetméteres, miközben az valójában ezer négyzetméteres és hogy a 2015-ös 327 millió dolláros értékbecslése abszurd volt, mert akkoriban egyetlen New York-i lakást sem adtak el 100 millió dollárért. Trump floridai Mar-a-Lago birtoka kapcsán megjegyezte, hogy azt 739 millió dollárra értékelték, mivel úgy tettek, mintha azt lakhatásra lehetne fejleszteni, miközben az ingatlan értéke csak mintegy 75 millió dollár volt. A perben James 250 millió dollárnyi jogtalan hasznot szeretne visszaszerezni a politikustól. Trump közösségi oldalán, a Truth Socialon a pert egy rasszista főügyész újabb boszorkányüldözésének nevezte, aki politikai haszonszerzés érdekében cselekszik. Fotó: Yuki Iwamura / AFP A színes bőrű James novemberben indul azért, hogy mostani tisztségében újraválasszák. Trump még nem jelentette be, hogy indul-e az elnökválasztáson 2024-ben, de többször utalt már erre. A főügyész szerint Trump megsértett több állami büntető paragrafust, és valószínűleg a szövetségi büntetőjogot is, a főügyész egyben arra kérte ügyésztársait, valamint az adóhatóságot, hogy vizsgálódjanak. A kereset azt kívánja elérni, hogy Trumpékat távolítsák el a cégvezetésből, és tiltsák el Trumpot és 3 gyermekét attól, hogy New Yorkban vállalati tisztségviselőként vagy igazgatóként tevékenykedjenek. Emellett felügyelőt akar rendelni a The Trump Organization mellé, és öt évre el akarja tiltani a céget és Trumpot attól, hogy New Yorkban kereskedelmi ingatlanokat vásároljon, vagy pénzt vegyen fel az államban található bankoktól. James közölte, hogy hivatala elutasította az alperesek megegyezési ajánlatait, de mint kifejtette, ajtónk mindig nyitva áll a tárgyalások előtt. Hozzátette, Trump megpróbálhatja máshová költöztetni a cégét vagy kölcsönt felvenni, de ez nem mentesíti őt a New York-i kötelezettségei alól. Nem vonatkozhatnak más szabályok különböző emberekre ebben az országban vagy államban, és a volt elnökök sem különböznek ebben – fogalmazott a főügyész. A múlt hónapban Trump az ügyészségi meghallgatásán az amerikai alkotmány ötödik kiegészítésére hivatkozva megtagadta a válaszadást.

