Északi Áramlat: Moszkvának bizonyítéka van arra, hogy nyugati szabotázs történt

A Nyugat követhette el a szabotázst az Északi Áramlat vezetékei ellen – ezt szajkózza már a robbantások óta Oroszország, ám Moszkva most azzal állt elő, hogy immár indirekt bizonyítékuk is van erre. Az orosz hírszerzés vezetője, Szergej Nariskin szerint még tart az adatok gyűjtése, de már most nyugati részvételre utalnak a tények.

Fotó: Handout

Még gyűjtjük az adatokat, de az indirekt adatok, amelyek között vannak, amelyeket még nem tártak a nyilvánosság elé, nyugati részvételre utalnak

– mondta Nariskin a Rosszija 1 televízióban, amelyet a TASZSZ orosz hírügynökség szemlézett. Részleteket azonban nem közölt ezekkel kapcsolatban, így nem tudni, milyen indirekt bizonyítéka van az orosz hírszerzésnek.

Az oroszok helyre tudják állítani a felrobbantott Északi Áramlat vezetékeket A javítás azonban idő- és pénzigényes.

Mint ismert: az Északi Áramlat négy vezetékéből kettőt múlt keddre virradóra ért nagy erejű támadás. Svéd szeizmológusok legalább két nagy erejű robbanást rögzítettek. A vezetékekből a támadás után napokig ömlött a gáz a tengerbe, a hét végén jelentették a dán hatóságok, hogy véget ért a szivárgás, kifogytak a vezetékek.

Az eset után rögtön megindult az egymásra mutogatás, az oroszok a Nyugatot, az Európai Unió vezetői és az Egyesült Államok pedig az oroszokat vádolták meg a szabotázzsal.