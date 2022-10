Így próbálnak spórolnak a németek a gázzal – eszement javaslatok terjednek a közösségi médiában

Hiába október vége, a szokatlanul enyhe időjárás és a magas gázárak, valamint az Ukrajnával vállalt szolidaritás hatására Németországban sokan még nem kapcsolták be a kazánokat, így az országban a lakossági gázfelhasználás is jóval alacsonyabb a korábbi években tapasztaltnál.

Fotó: Shutterstock

A kormány egyik javaslata a spórolni szándékozók számára az, hogy csak 19 fokig fűtsék fel a szobát, ám a németek ezen túlmenve is igyekeznek minél kevesebb gázt égetni, így divatba jött a réteges öltözködés a Zwiebel look, amely a hagyma rétegeire utal elnevezésében, de különböző, nem mindig feltétlenül hasznos tanácsok és ötletek is terjednek a közösségi médiában.

Szeptemberben a Baur webáruházban 558 százalékkal nőtt a termoruhák eladása a tavalyi évhez képest, termoszokból 165 százalékkal, elektromos takarókból pedig 220 százalékkal fogyott több, mint tavaly.

Az eBay német oldalán már augusztusban megindult a roham, és az emberek a különböző szigetelőanyagoktól, a háztartási méretű napelemekig egészen a kisebb szélturbinákig számos termékből betáraztak, és a gázárak első kilövésekor az elektromos hősugárzókat is elkapkodták.

Ugyanakkor ezeket csak felügyelet mellett, éghető anyagoktól távol érdemes használni és az ország elektromos hálózatának üzemeltetői is arra figyelmeztetnek, hogy a túlzott áramfelhasználás áramszünetekhez vezethet – írja a Deutsche Welle.

A koronavírus-járványhoz hasonlóan

az újabb válság is megjelent a közösségi médiában, ám a TikTokon és az Instagramon a #stayhome helyett most a #staywarm terjed.

A javaslatok között találhatunk követendőket éppúgy, mint teljesen haszontalan, de tűzveszélyes megoldásokat, például a cserepekből és mécsesekből eszkábált házi készítésű kályhát.

Ez teljességgel működésképtelen, hiszen több száz mécses kellene ahhoz, hogy a lakást befűtsük, viszont a nyílt láng tüzet okozhat. A régi kályhák és kandallók, amelyek a 20. század elejéről maradtak a házakban, szintén nem biztos, hogy ma is jól működnek, legalább egy kéményseprésre mindenképp szükség van a használatuk előtt, és fontos, hogy abban csak száraz fát égessünk. Megfelelő ellenőrzés nélkül ugyanis a szén-monoxid-mérgezés lehetősége is fennállhat.

Mindenesetre a közösségi média alapján az ukránok támogatásának leállítását a fűtési szezontól remélő Putyin alighanem csalódni fog.