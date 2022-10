Joe Biden hálátlannak tartja az ukrán elnököt

Kormányzati források szerint Biden és Zelenszkij viszonya javult a telefonbeszélgetés óta, és az ukrán elnök meg is köszönte az amerikai támogatást. Az összecsapás azonban mutatja, hogy Biden már akkor is tisztában volt vele, hogy csökken a kongresszus és a közvélemény hajlandósága is arra, hogy öntsék a milliárd dollárokat Ukrajnába.