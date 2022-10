Óriási blamázs: egy orosz régióban a behívottak felét haza kellett küldeni

Több ezer oroszt kellett hazaküldeni a toborzóirodákból a távol-keleti Habarovszk régióban, miután kiderült, hogy tévesen mozgósították őket. A behívottak csaknem feléről derült ki, hogy ott sem kellene lenniük, vagy nem felelnek meg a kritériumoknak. Múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök – aki elrendelte a mozgósítást – elismerte, hogy vannak hibák a rendszerben.

Fotó: Alekszandr Nemenyov / AFP

Ekkorára viszont biztos nem gondolt, mint a Moszkvától 8500 kilométerre található régióban történt. A terület kormányzója, Mihail Degtjarijov elismerte a hibát, és közölte, hogy a tíz nappal ezelőtt tévesen behívottak már haza is térhettek. Azt nem tudni, hogy Habarovszkból hány embert mozgósítottak, és arról sincs adat, hogy hányat kellett hazaküldeni, de az 50 százalékos arány rendkívül kiemelkedő.

Több más régióból is beszámoltak téves sorozásokról, de ott a hivatalos bejelentések szerint csak pár száz embert kellett elküldeni.

A Moscow Times című lap szerint Habarovszkban rendkívül súlyos hibákat vétettek a toborzásnál: mentális betegeket és rokkant gyermekeket nevelő, egyedülálló apákat is behívtak. Az eset nem is maradt megtorlatlanul: azonnali hatállyal menesztették Jurij Lajkót, a régió toborzásért felelős katonai vezetőjét. Múlt héten egy másik régióban is hasonló eset történt: Magadan katonai vezetője is repült a székéből a blamázs miatt.