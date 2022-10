Recseg-ropog a szövetség, nem biztos, hogy a NATO képes szárazon tartani a puskaport

A NATO-szövetségesek közül többen olyan fegyvereket küldenek Ukrajnába, amelyeket eredetileg maguknak akartak megtartani – ismerte el nemrég Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Úgy véli azonban, hogy a tagországok anélkül is segíteni tudják Ukrajnát, hogy saját fegyverkészleteik csökkennének – írja a Deutsche Welle. Miután megismételte, hogy a NATO Ukrajna mellett áll, ameddig csak szükséges, megjegyezte, hogy „minél tovább húzódik ez a háború, annál fontosabb, hogy mi is képesek legyünk feltölteni ezeket a készleteket”.

Fotó: Stringer / AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is arra buzdítja a szövetségeseket, hogy biztosítsák az ukrán erőknek a szükséges felszereléseket, és pótolják az esetleges hazai hiányosságokat: az uniós tagállamok vezetőitől azt kérte, hogy növeljék a fegyver- és lőszerellátást az orosz nyomás elleni védekezéshez, továbbá a fegyver- és lőszergyártást Európában.

Ezeket a célokat maga a NATO is régóta kitűzte tagjainak, a szövetségesek azonban nem siettek a fegyverbeszerzés racionalizásával és a nagyobb együttműködés elérésével. A fegyvergyártás lassú folyamat, és most – amikor a NATO-államoknak felül kell vizsgálniuk a raktárkészleteiket az Ukrajnába küldendő szállítmányok miatt – a kormányok is keresik a megfelelő módot saját országuk készleteinek feltöltésére.

A NATO szerint a legtöbb szövetséges hatékonyan képes lenne segíteni Ukrajnát anélkül, hogy a NATO elrettentési és védelmi alapfeladatai alól kibújna.

„Felszólítottuk a nemzeteket, hogy tegyenek többet Ukrajnáért” – mondta Camille Grand, a NATO védelmi beruházásokért felelős főtitkárhelyettese. A NATO-tagországok eredményeket könyvelhettek a közös lőszer- és felszerelésbeszerzések terén, ami nagyobb biztonságot nyújt számukra az ellátás, a gyártók számára pedig a kereslet tekintetében – hangsúlyozta. „A kérdés itt az, hogy hogyan tudjuk ezt új szintre emelni” – tette fel a kérdést.

Fotó: Radoslaw Jozwiak / AFP

Észtország minden tőle telhetőt megtesz

Egyes szövetségesek nem várnak új megoldásokra, hogy maximalizálják az Ukrajnának nyújtott segítséget. Az Ukrajna támogatásáról a Kieli Világgazdasági Intézet által kiadott jelentés (Ukraine Support Tracker) október 11-i frissítésében a balti államok és Lengyelország messze az élen járnak a GDP-jük százalékában kifejezett hozzájárulások tekintetében.

Még szembetűnőbb, hogy Észtország GDP-jének nagyobb részét költi Ukrajnának nyújtott támogatásra, mint sok NATO-szövetséges ország a saját hadseregére – mondta Toomas Ilves volt észt elnök. A DW-nek elmondta, hogy Észtország a teljes Javelin páncéltörő rakétarendszer-gyűjteményét elküldte Ukrajnának. A pénztárcájukkal óvatosabban bánó szövetségesekre utalva Ilves azt mondta, hogy az ukránok bizonyos értelemben mindannyiunkért harcolnak, és kár, hogy vannak olyan országok, amelyek ezt nem értik meg.

Ukrajna a NATO nem hivatalos keleti szárnyaként harcol?

Pavlo Klimkin volt ukrán külügyminiszter egyetértett azzal, hogy Ukrajna a NATO valódi, bár „informális” keleti szárnyának szerepét tölti be.

Klimkin a fegyverszállítást kulcsfontosságúnak tartja a Nyugat hitelessége szempontjából, nemcsak Oroszország, hanem Kína és bármely más potenciális agresszor elrettentése céljából is. Elkeseríti, hogy Kijev tankokra és repülőgépekre vonatkozó kérései politikai értelemben véve rendkívül érzékenyek, de reméli, hogy a nyugati fővárosok ellenállását sikerül legyőzni.