Tagadja a Kreml, hogy nőket szándékozna besorozni

A Kreml nem gondolkozik azon, hogy növelje a sorkatonaság időtartamát, és azon sem, hogy nőket hívnának be – közölte pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kremlnek nincs is véleménye a kérdésben, arról nem is esett szó, de a legfontosabb Peszkov szerint az, hogy a hadügyminisztérium mit gondol erről.

Fotó: Jurij Kadobnov / AFP

Korábban a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának vezetőhelyettese, Vlagyimir Dzsabarov javasolta a két évig tartó sorkatonai szolgálat visszahozását. A politikus szerint ez segítené, hogy növeljék az orosz hadsereg létszámát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés az elnök és a hadügyminisztérium kezében van.

A nők sorkötelezettségének bevezetését Izrael mintájára pedig Alekszej Csepa, a duma házelnökhelyettese vetette fel – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.