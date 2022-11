Minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely a megállapodást eddig hátráltatta

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a szlovákiai Kassán, a v4-es kormányfők találkozóján.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A miniszterelnökök közös sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy 17 pontból álló csomagról egyeztek meg az Európai Bizottsággal. Azt is hozzátette: azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület.

Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk

– mondta. Megjegyezte, hogy azóta már van tizennyolcadik igény is, de megegyeztek, hogy azt is teljesítik, és annak a határideje márciusban jár le. A kormányfő a közösségi oldalán is megemlékezett a találkozóról. Kiemelte: Magyarország egy olyan ország, amelyre két irányból nehezedik egyszerre migrációs nyomás.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO-tagságát, és a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni.

A svédek és a finnek Magyarország miatt egyetlen percet sem vesztettek el eddig, és nem is fognak, Magyarország biztosan meg fogja adni a csatlakozásukhoz szükséges támogatást

– fogalmazott.

Az EP befagyasztaná a Magyarországnak szánt forrásokat, Navracsics még bizakodik

Az Európai Parlament szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány által az uniós pénzek felhasználását érintő aggályok eloszlatására javasolt 17 magyar intézkedés nem elegendő az EU pénzügyi érdekeit fenyegető rendszerszintű kockázatok kezeléséhez, még akkor sem, ha teljes mértékben végrehajtják őket, azért azt javasolta, fagyasszák be a Magyarországnak szánt uniós forrásokat.

A parlament strasbourgi plenáris ülésén 416 szavazattal, 124 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban

az EP-képviselők kijelentették, hogy az uniós bizottság és az Európai Unió Tanácsa ne fogadja el a források felfüggesztésének megszüntetése érdekében hozott, a jogállamisági mechanizmus keretében javasolt intézkedéseket.

Véleményük szerint az uniós források befagyasztásának feloldása csak akkor lenne lehetséges, ha a magyar korrekciós intézkedéseknek a gyakorlatban is fenntartható hatásuk van.

A koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar tervvel kapcsolatban az EP sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormány lépései miatt a pénzek még nem jutottak el a magyarokhoz. Ám megjegyezték, hogy továbbra is fennáll az uniós pénzekkel való visszaélés kockázata, ezért a magyar terv jóváhagyásával mindaddig várni kell, amíg az ország teljes mértékben végre nem hajtja az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága valamennyi vonatkozó ítéletét.

Az Európai Bizottság szeptember 18-án korrupcióval és közbeszerzésekkel kapcsolatos aggályok miatt a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós forrásokból 7,5 milliárd eurónyi összeg befagyasztására tett javaslatot.

A lépés a jogállamisági feltételrendszerhez kapcsolódó mechanizmus áprilisi elindítását követte. Magyarország tárgyalt az uniós bizottsággal, majd 17, az aggályok kiküszöbölését célzó intézkedést mutatott be. A végső döntést az Európai Bizottság ajánlása alapján az Európai Unió Tanácsa hozza meg december 19-ig.

„Az a jó hírem van, hogy az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amelyet júniusban felvázoltunk, vagyis hogy

az év végéig szülessenek meg azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzáférjünk az uniós forrásokhoz a jövő évben

– mondta az uniós tárgyalásokért felelős Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter egy budapesti konferencián, miután szerdán a Frankfurter Allgemeine Zeitung arról írt, hogy 7,5 milliárd eurós forrástól eshet el Magyarország, mert az Európai Bizottság szerint nem teljesítette kellőképpen a korrupció elleni küzdelemben tett ígéreteit.