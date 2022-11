Brüsszelben terrorista állammá nyilvánítanák Oroszországot

Terrorista állammá nyilváníthatja Oroszországot az Európai Parlament a jövő héten – írja a Euronews. A portál brüsszeli információi szerint

három frakció, az Európai Néppárt, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint a Renew Europe is erről szóló javaslatot fog benyújtani.

Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A néppárti dokumentum szerint Oroszország megpróbálja megfélemlíteni és elpusztítani az ukrán nemzetet. A cikk szerint a szöveg még változhat, arra pedig még soha nem volt példa, hogy az Európai Unió egy országot soroljon a terrorizmus támogatói közé.

A legnagyobb frakció, az Európai Néppárt képviselői most egy olyan szövegen vitáznak, amely terrorista állammá nyilvánítaná Oroszországot, és felszólítaná az uniót a diplomáciai kapcsolatok megszakítására. A Renew Europe és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója is hasonló szöveget nyújt majd be. Az Európai Parlament állásfoglalásai jogilag nem kötelező érvényűek.

Az Európai Néppártban készített javaslat úgy fogalmaz, hogy

Oroszország szándékosan követ el bűncselekményeket ukránok ellen, ezek között a civilek tömeges legyilkolása, kínzása és az infrastruktúra rombolása is szerepel. De szó van emberrablásról, nemi erőszakról, kitelepítésekről is a terrorista cselekmények között.

A képviselők szerint az unió 27 tagállamának egyöntetűen terrorista államként kellene kezelnie Oroszországot. Az EU terrorlistáján jelenleg 13 szervezet szerepel, köztük a Hamász és a Hezbollah katonai szárnya. Egyetlen államot sem adtak még ehhez a listához. Ahhoz, hogy az EU ténylegesen felvegye a listára Oroszországot, a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására lenne szükség.

A néppárti képviselők azt is szeretnék elérni, hogy az EU által befagyasztott orosz vagyontárgyakat kobozzák el, és fordítsák Ukrajna újjáépítésére. Ennél is radikálisabb gondolat az, hogy szerintük az EU-nak fokozatosan meg kellene szüntetnie a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, és a tagországok mindegyikéből ki kellene utasítani az orosz nagyköveteket.