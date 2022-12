Az év eleji halálát követően derült ki, hogy Louis Gigante tiszteletes a fiára hagyta a titkos vagyonát, ám erről kevesen tudtak – írja az Independent.

A bronxi római katolikus pap olaszországi bevándorlók fia és egy maffiafőnök testvére volt. Később otthonokat építtetett a rászorulóknak, miközben a testvére révén védte a bűnöző családját is.

Fotó: Bill Turnbull / NY Daily News Archive via Getty Images

Csak az október 19-i halála után derült ki a végrendeletéből, hogy van egy 32 éves fia, aki 7 millió dollár értékű vagyont örökölt.

Más papokkal ellentétben Gigante atya nem próbálta elrejteni a fiát, akinek a létezése nyílt titok volt a vallási vezetőhöz közel állók körében.

Luigino Gigante 1990-ben született Somersben, körülbelül egy órára apja plébániájától, a Szent Atanáz római katolikus templomtól. Gigante atya és fia a gyermek anyjával éltek közösen.

„Csendes életet éltünk – nyilatkozta a 32 éves Gigante a The New York Timesnak. – Büszke volt rám. Mindent együtt csináltunk.” Apja papságáról ezt mondta korábban: „Olyan volt, mint egy másik furcsa dolog.” Joseph Zwilling, a New York-i érsekség szóvivője a lapnak elmondta, hogy az egyház a pletykákon kívül nem tudott Gigante gyerekéről. Az atya 2002-ben 70 évesen, 12 évvel a fia születése után mondott le a New York-i érsekségről.

Tavaly két pert indítottak Gigante atya ellen, azt állítva, hogy szexuálisan bántalmazott egy körülbelül 10 éves lányt a 60-as, valamint egy fiút a 70-es években.

A perek a gyermekáldozatokról szóló törvény alapján készültek, amelyek közül több száz pert indítottak papok ellen New York államban. A Gigante atya elleni eljárások folyamatban voltak, amikor meghalt. A fia azt mondta a lapnak, hogy határozottan elutasítja a vádakat.