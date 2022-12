Vizsgálatot indított Koszovóban a NATO parancsnoksága alatt működő békefenntartó haderő (KFOR), miután lövöldözés történt vasárnap este az észak-koszovói Zubin Potok városban - jelentette be a KFOR hétfőn.

Zubin Potokban az utóbbi időben különösen feszült a helyzet, a helyi szerbek két hete utcai barikádokat emeltek. A KFOR szerint a lövöldözés az egyik békefenntartó őrjárat közelében történt, egyelőre nem tisztázott, hogy ki lőtt. Nem sérült meg senki, a NATO vizsgálja az eset körülményeit. A KFOR közleményében arra figyelmeztette az érintett feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan retorikától és cselekedettől, amely feszültséget kelthet és elmérgesítheti a helyzetet.

Szerbia vezetői vasárnap a koszovói lövöldözés után magas szintű tanácskozást tartottak, és a vezérkari főnök a Koszovóhoz közeli, dél-szerbiai Raska városba utazott. Milan Mojsilovic a helyi sajtónak elmondta, hogy a helyzet "komoly", és szükséges a szerb hadsereg jelenléte a koszovói határ mentén.

Fotó: AFP

A koszovói határhoz közeli dél-szerbiai régióban hétfőn katonai járművek voltak láthatók az utakon, és Milos Vucevic védelmi miniszter is a térségbe érkezett, hogy tanácskozzon a biztonsági helyzetről. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén, tömbben mintegy ötvenezer szerb él, és körülbelül ötvenezren laknak az ország más részein is, szórványban.

Koszovó északi részén hónapok óta feszült a helyzet. A helyi szerbek napok óta barikádállítással és a Koszovó és Szerbia közötti határátkelőkhöz vezető utak lezárásával tiltakoznak az ellen, hogy a koszovói rendőrség letartóztatott több egykori koszovói szerb rendőrt. A tiltakozók a szerintük koholt vádak alapján elfogottak szabadon bocsátását követelik. A koszovói fél szerint a barikádokat bűnbandák állították, a nemzetközi közösség pedig mindkét felet nyugalomra inti, és az úttorlaszok eltávolítását követeli.