A Proud Boys vezetői hétfőtől állnak bíróság elé az állítólagos összeesküvés vádjával, amelynek célja az volt, hogy megakadályozzák Joe Biden amerikai elnök beiktatását – írja a CNN.

Fotó: Shutterstock

A szövetségi ügyészek be akarják bizonyítani, hogy a Proud Boys négy vezetője – Enrique Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs és Zachary Rehl – ​​a január 6-ra tervezett beiktatási ceremóniát erőszakkal meg akarta akadályozni. Feltételezések szerint a szervezetnek köze volt a Capitolium elleni ostrom kitöréséhez, amikor Donald Trump hívei betörtek a törvényhozás épületébe a republikánus elnök beszédét követően.

Az összecsapásokban öten meghaltak, köztük egy rendőr is az életét vesztette.

Trump nem ismerte el a vereségét, és arról írt a közösségi oldalain, hogy a választást elcsalták.

Az ügyészek valószínűleg bemutatják több Proud Boys-tag vallomását is, akik bűnösnek vallották magukat – köztük Enrique Tarrio két állítólagos közeli szövetségese is – az összeesküvéssel kapcsolatos vádakban. Az ügyészek nagymértékben alapoznak majd a vádlottak megszólalásaira és a közösségi médiában megjelent bejegyzéseire, valamint a megbeszéléseken felvett és a zavargásról készült videókra is.

Az öt vádlott ügyvédei azzal érveltek, hogy csak tiltakoztak január 6-án, a bírósági tárgyalásokon a védőügyvédek azt is elmondták, hogy a csoportnak nem volt valós, összetartó terve aznap a Capitolium megtámadására.

A Proud Boyst 2016-ban alapította a kanadai Gavin McInnes, a Vice magazin társalapítója. A szervezet évekkel ezelőtt került először a kanadai címlapokra, miután öt társuk – a csoport fekete és sárga viseletében – megzavarta az őslakosok közösségének egy szobor elleni tiltakozását. A csoportot a Facebook és az Instagram is letiltotta 2018 októberében, miután megsértette a platformok gyűlöletpolitikáját, és az FBI szélsőséges szervezetnek nyilvánította. A Capitolium ostromában betöltött szerepük miatt Kanadában a Boko Haramhoz, az ISIS-hez és az al-Kaidához hasonlóan terrorszervezetté nyilvánították a csoportot. A jobboldali szervezet 2021-ben oszlatta fel magát.