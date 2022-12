Milliók kerülhetnek veszélybe az Egyesült Királyságra lecsapó sarkvidéki hideg miatt

Meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a hétvégén akár mínusz 10 fokig is lehűlhet a hőmérséklet az éjszakai órákban Nagy-Britanniában – írta meg a Sky News. Egy kutatás szerint legalább 3 millió alacsony jövedelmű háztartás van az országban, ahol nem engedhetik meg maguknak, hogy védekezzenek a nagy hideg ellen. Szakértők attól is tartanak, hogy az ország közlekedése is megbénulhat.

33 perce | Szerző: P. A. R.

33 perce | Szerző: P. A. R.

Több mint 3 millió brit háztartást fenyeget az extrém hideg. Meteorológusok szerint a hét végére sarkvidéki fagy éri el az országot, éjszakánként akár mínusz 10 fok is lehet. Szakértők azt tanácsolják, hogy mindenki minimum 18 fokig fűtse fel az otthonát, illetve több réteg ruhát is vegyen magára. Emellett azt is tanácsolják, hogy csakis meleg ételt egyenek az emberek, hogy védekezni tudjanak a hideg ellen. A Sky News azt írja, hogy a megélhetési válság közepette milliók képtelenek lesznek megvédeni magukat a fagytól. Fotó: Daniel Leal/AFP Szakértők attól is tartanak, hogy a hirtelen érkező hideg miatt a közlekedés is megbénulhat az országban. Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Ügynöksége szerint nagyjából 710 ezer háztartás van az országban, ahol a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy védekezzenek a hideg ellen. Már recesszióban a brit gazdaság, és jövőre is abban marad A Brit Iparszövetség megvágta a növekedési kilátásokat, tartós gazdasági visszaesésre számít. A megélhetési válság miatt ezek a háztartások nem tudják megfizetni a meleg ruhákat, a fűtést és a megfelelő mennyiségű élelmiszert. Hozzátették, hogy emellett van még további 2,5 millió háztartás, ahol nélkülöznek a családok. A kutatást a Joseph Rowntree Alapítvány végezte, amelynek vezető közgazdásza, Rachelle Earwaker elmondta, hogy van ok az aggodalomra a hideg idő miatt. A kiszolgáltatott emberek nem kapnak segítséget, csak tanácsokat. Eldönthetik, hogy még nagyobb adósságokba verik magukat, vagy megfagynak – mondta Earwaker. A kutatás eredményei szerint legalább 4,3 embert él olyan háztartásban, ahol csökkentették a fűtésre fordított összegeket. Ezzel együtt is sok család van, ahol már elmaradások vannak a számlákkal. A kutatás szerint az átlagos hátralék több mint 1600 font. Várhatóan kitart a hideg idő A meteorológiai hivatal csütörtökre és péntekre kiterjesztette a sárga figyelmeztetést. Fagypont alatti lesz a hőmérséklet Észak-Írországban, Walesben, Észak-Angliában és Anglia keleti és nyugati partvidékén is. Skócia északi részén havazás és jégeső várható. A Met Office főmeteorológusa elmondta, Steve Willington elmondta, hogy az Egyesült Királyságot eléri az északi-sarkvidéki tengeri légtömeg, ami éjszakánként fagypont alatti hőmérsékletet jelent. A szárazföld közepe felé enyhébb lesz az idő és viszonylag sok lesz a napsütés. Veszélyes lesz útra kelni A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy az utak csúszósak lehetnek a fagyok miatt. Azt kérik az autósoktól, hogy készítsenek be takarókat arra az esetre, ha a hidegben az autóik meghibásodnának. Arra kérnek mindenkit, hogy ellenőrizzék indulás előtt a gumiabroncsokat, töltsék fel olajjal és hűtőfolyadékkal a járművet. Legyen bekészítve jégoldó is. Akiknek régebbi akkumulátor van az autójukban, azoknak még a fagyok előtt érdemes megjáratni a kocsit, hogy az akku kibírja a hideget. Mindenki teljesen feltöltött mobiltelefonnal induljon útnak – figyelmeztettek a szakértők.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek