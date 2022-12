Fehéroroszország behívta Ukrajna nagykövetét, miután egy eltévedt ukrán Sz-300-as légvédelmi rakétát lőttek le az ország területén – írja al-Dzsazíra.

A fehérorosz fél rendkívül súlyosnak tartja az incidenst

– mondta Anatolij Glaz, a fehérorosz külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette: Minszk azt követelti, hogy az ukrán fél folytasson le alapos vizsgálatot és vonja felelősségre a felelősöket, valamint hozzon átfogó intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg hasonló incidensek.

Oleg Konovalov, Fehéroroszország délnyugati régiójának, Bresztnek a katonai komisszárja a közösségi médiában közzétett videóban azt közölte, hogy a helyieknek egyáltalán nincs miért aggódniuk, és ilyen dolgok sajnos megtörténhetnek. A portál szerint egy ukrán katonai szóvivő lényegében elismerte, hogy egy eltévedt ukrán rakéta zuhant le.

Belarusz ma közölte, hogy egy ukrán SZ–300-as légvédelmi rakéta csapódott be a kelet-európai ország területén: a rakéta a breszti régióban lévő Harbacsa falu közelében, az ukrán határtól mintegy 15 kilométerre zuhant le, az eset helyi idő szerint 10 és 11 óra között történt, áldozatokról és sérültekről nem érkezett jelentés. Az S-300-as egy szovjet korszakból származó légvédelmi rendszer, amelyet Moszkva és Kijev is használ, novemberben pedig Lengyelországban csapódott be egy rakéta, akkor két ember meghalt az incidensben.