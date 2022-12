Oroszország megerősítette, hogy dróntámadás ért két, a határtól több száz kilométerre lévő légibázist. A jelentés szerint három katona életét vesztette, négy megsebesült, és két repülőgép kissé megrongálódott. A moszkvai védelmi minisztérium közleménye szerint „Kijev szovjet korabeli drónokat használt a Rjazan és Szaratov megyében lévő repülőterek elleni csapáshoz”.

Az engelszki bázist érte támadás a szaratovi régióban.

Fotó: Wojtek Laski / Getty Images



A Bloomberg tudósításában emlékeztetett, hogy mindkét bázist használták arra, hogy nagy hatótávolságú rakétákat lőjenek Ukrajnára. A Reuters szerint a szaratovi bázison megtalálhatók az orosz stratégiai nukleáris erők bombázói is.

Ilyen mélyen Oroszország területén nem volt ukrán támadás a háború kezdete óta.

A rjazanyi bázis Moszkvától 185, a szaratovi pedig 730 kilométerre délkeletre található, az utóbbi legalább hatszáz kilométerre a legközelebbi ukrán területtől. Orosz kommentelők a közösségi oldalakon meg is említették, hogy ha az ukránok ilyen mélyen be tudnak lőni orosz területre, akkor képesek lehetnek támadást intézni Moszkva ellen is.

Kijev nem vállalta a felelősséget a támadásért, és nem reagált a vádakra, de Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó szerint „ha valamit kilőnek más országok légterébe, akkor előbb-utóbb ismeretlen repülő tárgyak fognak visszatérni a kiindulási pontjukra”.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy az incidensekről szóló jelentéseket elküldték Vlagyimir Putyin elnöknek.