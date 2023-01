A fél világ után most az ukrán hadsereget is átverhette a magyar származású szélhámosnő, több millió dollár tűnt el

Döbbenetes történetet hozott le a brit Daily Mail című újság. A magyar származású szélhámosnő, Fajk Emese már a nyáron is szerepelt magyar újságokban, miután kiderült: sorozatos botrányai után belépett az ukrán hadseregbe, hogy az orosz megszállók ellen harcoljon. Mint ismert: Fajk Ausztráliában, egy tévéműsorban egy aukción sikeresen megszerzett egy házat, de miután kiderült, hogy hamisított banki papírokkal próbálta bizonyítani, hogy átutalta a kért összeget, elmenekült az országból. Később a Portugáliához tartozó Madeira szigetén bukkant fel, ahol egy ingatlanost és akkori barátját is hasonló módszerrel verte át. Legutóbb Ukrajnában tűnt fel, amikor beállt áprilisban a hadseregbe, mint a nemzetközi légió egyik fordítója, Az éhezők viadala című filmekből ismert Mockingjay, azaz Fecsegő Poszáta fedőnéven.

Fotó: A Current Affair Youtube

Már akkor több újság is lehozta a történetét, hiszen több sajtótájékoztatón is feltűnt, illetve a közösségi oldalain is számos alkalommal pózolt fegyverrel, de az ügy most, január elején vett még bizarrabb fordulatot. Kiderült ugyanis, hogy az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU nyomozást indított ellene, mert a gyanú szerint több millió dollárnyi orvosi felszerelést lovasított meg egy kijevi raktárból. A légió vezetése ugyanis őt bízta meg azzal, hogy a külföldi adományokból származó gyógyszereket, gyógyászati eszközöket átvegye, és eljuttassa a frontra a harcoló katonáknak, akárcsak a pénzbeli adományokat.

Októberben azonban kiderült, hogy a nagyjából 2,5 millió dollárnyi rakománynak és a pénznek is nyoma veszett, azokat az SZBU gyanúja szerint Fajk elsikkasztotta és külföldi számlákra irányította át, de még az is felmerült, hogy orosz kézre kerültek, mert az ukránok szerint a magyar származású nő az orosz titkosszolgálat embere lehet.

Maga Fajk a Daily Mailnek tagadta a vádakat, és szerinte az egész csak koholmány, amivel be akarják sározni.

Miután egyre többen vonták kérdőre Fajkot, hirtelen elkezdtek előkerülni a szállítmány bizonyos részei, így például rendkívül fontos gyógyszerek is. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz Fajk sorsa.