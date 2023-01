Sürgősen orvosi ellátás biztosítását követeli Németország a bebörtönzött orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij számára, akitől a fegyintézet személyzete a tünetei ellenére megtagadta a kezelést.

Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök legismertebb belföldi kritikusát a Moszkvától több mint 200 kilométerre található vlagyimiri fegyházban tartják bezárva, ám hiába voltak influenzára utaló tünetei és láza is, alapvető ellátásban sem részesült. A német kormány szóvivője szerint a börtönön belül is büntetőzárkában őrzött ellenzéki férfinak sürgős ellátásra van szüksége, ahogy arra több orosz orvos is rámutatott. Ezért felszólította az orosz hatóságokat ennek a haladéktalan és teljes biztosítására.

Berlin továbbá Navalnij szabadon bocsátását is követelte, rámutatva arra, hogy az aktivistát koncepciós perben ítélték el.

A 46 éves ellenzéki két éve van a rácsok mögött, miután sikkasztás vádjával ítélték el az orosz hatóságok. Korábban Navalnijt a szovjet időkből származó novicsok idegméreggel próbálták meg elhallgattatni örökre, ám a kísérlet nem járt sikerrel, miután a Berlinben kapott kezelésnek köszönhetően életben maradt. Az aktivista Putyint vádolta a mérgezés elrendelésével.

Egy nyílt levélben több száz orosz orvos követelte a hatóságoktól, hogy szüntessék be Navalnij kínzását és biztosítsanak számára megfelelő kezelést – írja a The Guardian.