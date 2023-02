Az oroszok egy újabb HIMARS megsemmisítésével dicsekednek

Az orosz hadsereg számos sikerről számolt be csütörtöki jelentésében. A front több szakaszát is érintő összegzésben szereplő legnagyobb siker azonban a Kramatorszknál kilőtt amerikai gyártmányú HIMARS megsemmisítése lehet, ugyanakkor több rakétavető elpusztításáról is tájékoztattak.

Fotó: Csiba Jaszujosi

Az orosz légierő és a Zapad csoport tüzérsége Kupjanszk irányában indított támadása ártalmatlanította az ukrán 92. gépesített brigád egységeit a luhanszki Novosziolovszkoje térségében az oroszok szerint. Ezzel a támadással 25 ukrán katonát, egy páncélozott harcjárművet és két gépjárművet semmisítettek meg. A Harkiv megyei Volcsanszk közeléből pedig három MLRS elpusztítását közölték.

Liman irányában a Csentr csoport szintén tüzérségi és más sikeres támadások eredményeként semlegesítette az ukrán 95. légideszant rohamdandárt a luhanszki Karamzinovka közelében. Az ukrán veszteségeket több mint száz főben, hat páncélozott harcjárműben és egy D–30-as tarackban határozta meg az orosz jelentés.

Donyeck irányában a Jug csoport folytatta offenzíváját, légi, tüzérségi és rakétatámadásokkal mérve csapást az ukránok 59. motorizált lövészdandárja és a 3. nemzeti gárda brigádja ellen Pervomajszkoje és Vaszjukovka közelében, ötven katona, egy tank, egy páncélozott csapatszállító, két pickup, egy Msta-B tarack és egy D–30 tarack pusztulását okozva.

Donyeck déli részén és Zaporizzsja térségében a Vosztok csoport intézett tüzérségi támadásokat az ukrán 110. területvédő brigád és a 72. gépesített brigád ellen, 65 katona halálát okozva Ugledar környékén. A támadás az oroszok szerint négy harc- és két gépjárművet is megsemmisített.

Herszon irányában is a tüzérség játszotta a főszerepet, két ukrán lőszerraktárt pusztítva el Herszon és Zmijevka közelében.

Az operatív-taktikai légierő, a rakétacsapatok és a tüzérség 78 ukrán tüzérségi egységet semlegesített a beszámoló szerint, Kramatorszk közelében egy HIMARS-t és egy M270-t lőttek ki az oroszok, és három ukrán lőszerraktárt is megsemmisítettek.

Végezetül a hadijelentés két radar elleni sikeres támadásról és a légvédelem által lelőtt HIMARS rakétákról is beszámol. Érdemes azonban megjegyezni, hogy

az orosz jelentések korábban már több HIMARS vagy épp Bayraktar drón megsemmisítéséről számoltak be, mint ahány ezekből az eszközökből Ukrajnának valaha a rendelkezésére állt.

A jelentés arra is rávilágít, hogy az oroszok a front szinte valamennyi szakaszán támadást indítottak, a harkivi térségtől egészen Herszonig. Már nem csak Bahmut az orosz haderő egyetlen célpontja, hanem több irányból is növeli a nyomást.