Ezen a vonaton zötyögött Biden Kijevbe, mindent apróra elterveztek

Joe Biden kijevi útját hónapokig tartó előkészítés és szigorú titoktartás előzte meg, de az elnök igyekezett félrevezetni szinte mindenkit azzal kapcsolatban, hogy mire készül. Ezért szombat este még feleségével Jill Bidennel elment a Georgetown Egyetemen tartott misére, ellátogatott az amerikai történelmet bemutató múzeumba, majd vacsorázott a Red Hen nevű étteremben, ahol sokak szerint Washington legjobb rigatonija kapható.

Joe Biden és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó

Fotó: Evan Vucci/AFP

Azonban a Fehér Házból éjfél után tovább indult az Andrews légitámaszpontra, hogy megkezdje az útját Kijev felé. A szokásos sajtókíséret helyett mindössze két újságíró utazott az elnökkel, Sabrina Siddiqui a The Wall Street Journaltól és Evan Vucci az AP hírügynökségtől, akiket már pénteken a Fehér Házba rendelte és akiknek telefonjukat is le kellett adniuk, valamint titoktartást fogadniuk – olvasható a The New York Times írásában. Az újságírókat

A két újságírót a repülőtéren nem az elnök különgépéhez, az Air Force One-hoz vezették, hanem egy C-32-eshez,

ami hajnali 4:15-kor szállt fel és helyi idő szerint délután 5:13-kor landolt a ramsteini amerikai támaszponton, ahol újratöltést követően 6:29-kor indult útnak. A repülővel történő utazás este 7:57-kor ért véget a lengyelországi Rzeszów-Jasionka repülőtéren.

Innen Biden mintegy 20 kocsiból álló konvojjal utazott Przemyśl felé, hogy a feltűnést kerüljék kivételesen megkülönböztető jelzés nélkül.

A lengyel városba 9:15-kor érkezett meg és vonatra szállt, ami 9:37-kor kezdte meg a több mint 10 órás vonatutat az ukrán főváros felé, körülbelül este 10-kor átlépve az ukrán határt. Már 4 órája Ukrajnában lehetett, amikor a Fehér Ház még mindig titkolózva arról beszélt, hogy az elnök még Washingtonban van és csak hétfő este indul európai útjára.

A vonat reggel 8 körül érkezett Kijevbe, ahol Biden mintegy 5 órát töltött mielőtt délután 1:10-kor elindult volna visszafelé Lengyelországba, ahová este 8:45-kor érkezett vissza.