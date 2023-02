Törökországban egyre nagyobb a feszültség, hogy az építési előírások nem megfelelő betartása hozzájárult ahhoz, hogy a hétfői földrengésekben rengeteg épület összeomlott – írja a BBC.

Fotó: AFP

Az építési előírásokat legutóbb 2018-ban szigorították. A szakértők szerint az időszakos építésügyi amnesztiák – amelyek meghatározott díj ellenében jogi mentességet biztosítanak az előírt biztonsági tanúsítványok nélkül épített építményeknek – hozzájárultak a mostani katasztrófához.

A dél-törökországi földrengés sújtotta övezetben akár 75 ezer épület is mentességet kaphatott.

A BBC beszámolója szerint csak kevesen mernek visszamerészkedni az otthonukba a földrengések sújtotta törökországi területeken, sokan egy szupermarket parkolójában leltek menedékre. A fagyos hőmérséklet ellenére az emberek a szabadban vagy az autójukban alszanak. A földrengés óta már négy nap eltelt, és nincs se fűtés, se áram, se folyó víz.

A helyiek beszámolója szerint szerdán láttam egy férfi megkérdezte a mentőalakulat munkatársait, hogy bemászhat-e a félig összedőlt lakóházába a gyógyszerei miatt. A mentőalakulat munkatársai azonban lebeszélték róla, arra hivatkozva, hogy "csak ha élet-halál kérdése".

Már tizenhét embert mentett ki a magyar mentőalakulat

A HUNOR mentőszervezet Törökországban lévő ötvenfős csapata már 17 embert mentett ki a romok alól – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán. A gyakori és erős utórengések ellenére is folyamatosan dolgoznak az oldalára dőlt húszemeletes épület romjainál, Antakya városában. Huszonkét ember holttestét is kiemelték, valamint egy kutyát és egy macskát is megmentettek a mínusz 9 fokos hidegben. A kutatást most már nehéz munkagépek segítik, a magyar hivatásos tűzoltók a török AKUT csapattal együtt dolgozik.

Csütörtök délutánra a 19 ezret is meghaladta a hét eleji törökországi és szíriai földrengések halálos áldozatainak száma a helyi hatóságok összesítése szerint, a sérültekét Törökországban közel 63 ezerre, Szíriában pedig 5 ezernél többre teszik.