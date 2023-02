Nőtt a koronavírus-fertőzöttek és a halottak száma is a múlt héten

Közzétette a koronavírussal kapcsolatos heti összesítőjét szerdán a Koronavírus Sajtóközpont. Ezek szerint 6 421 643 fő kapott már legalább egy, 6 208 513 fő legalább kettő, 3 904 693 fő legalább hátrom, míg 423 023 fő már legalább négy oltást.

Fotó: Ruprech Judit / MTI

Az előző héten 825 új fertőzöttet azonosítottak, szemben a múlt heti 620-szal, így a járvány kezdete óta 2 193 272-en estek át a betegségen. A múlt héten nőtt a halálozások száma is, harminc áldozatot követelt a fertőzés, az egy héttel korábbi 19-cel szemben, így az elhunytak száma 48 707-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 140 795, az aktív fertőzöttek száma pedig 3770-re csökkent az előző 3913 főről.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Kiemelték: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Csökkent a kórházban ápoltak száma, az előző heti 383-ról 337-re, ugyanakkor eggyel több, összesen 8 ember szorul lélegeztetőgépre.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.