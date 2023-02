Az Egyesült Államok és szövetségesei a héten további szankciókat fognak bevezetni Oroszország ellen – jelentette ki Joe Biden Varsóban, ahol Andrzej Duda elnökkel találkozott. Biden beszédében közölte, hogy felelősségre fogják vonni azokat, akik felelősek a háborúért, bár ennek részleteit nem említette. Egyben hangsúlyozta, hogy Washington elkötelezettsége a nyugati katonai szövetség mellett sziklaszilárd.

Fotó: AFP

Biden arról is beszélt, hogy jövőre a NATO minden tagját vendégül látja egy csúcstalálkozón az Egyesült Államokban.

Biden beszédében nagyszerű szövetségesnek nevezte Lengyelországot, valamint emlékeztetett rá, hogy legutóbb egy éve mondott beszédet a lengyel fővárosban, amikor Putyin megindította „gyilkos támadását” Ukrajna ellen, amit a legnagyobb szárazföldi konfliktusnak nevezett a kontinensen a második világháború óta.

Szerinte a világ Kijev bukására készült, amely azonban továbbra is szabad. A szövetségesek kiálltak a szuverenitás és a demokrácia mellett, és ezután is így fognak tenni, bármi történjék is. Hozzátette: Vlagyimir Putyin arra számított, hogy Ukrajna megadja magát, és a NATO széthullik, viszont az ukrán nép ellenállt, míg a demokrácia továbbra is erős, és a NATO egységesebb, mint valaha.

Azt mondta, hogy az orosz vezető ma olyasmivel szembesül, amit egy évvel ezelőtt nem tartott lehetségesnek: a demokráciák nem gyengültek, hanem erősödtek, az autokráciák viszont gyengültek a világban. Beszéde végén kijelentette, hogy a szabadságnál nincs nemesebb cél.

