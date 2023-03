Első alkalommal kerülhetnek fel elhízás elleni készítmények az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapvető gyógyszereinek listájára. Mindez azért fontos, mert az alacsony és közepes jövedelmű országok ezt az iránymutatást használják a kormányzati beszerzési döntéseihez – közölte az ENSZ-ügynökség a Reutersszel.

A WHO tanácsadóiból álló testület a jövő hónapban vizsgálja meg a gyógyszerek felvételére vonatkozó új kérelmeket, és szeptemberben készül el a frissített lista.

Fotó: Dominic Lipinski / PA Images

A kérelmet három amerikai orvos és egy kutató nyújtotta be, ha sikerrel járnak, a Novo Nordisk gyógyszergyártó Saxenda nevű elhízás elleni készítményével bővülhet a WHO listája. A liraglutid hatóanyagú szer szabadalmi védettsége hamarosan lejár, utána más is gyárthatja, ezáltal komoly árcsökkenés várható. Egy ilyen lépés azt jelentené, hogy a WHO új szemlélettel venné fel a harcot a globális elhízás problémájával szemben, a szervezet szóvivője szerint a kövérség gyógyszeres kezelése mellett továbbra is kulcsfontosságú a megelőzés. Aki nem ért egyet a pirulák bevetésével, többnyire arra hivatkozik, hogy a túlsúly kialakulása összetett folyamat, több kiváltó oka van, ezért nem szerencsés egy ilyen készítményt széles körben alkalmazni.

A WHO világszerte 650 millió felnőttet sorol az elhízott kategóriába, háromszorosát az 1975-ösnek. Mellettük tovább 1,3 milliárd felnőtt tekinthető túlsúlyosnak. Többségük, 70 százalékuk alacsony és közepes jövedelmű országokban él, ahol egyébként is magasabb a szív- és a cukorbetegek aránya. A hozzáférés kiterjesztése az alapvető kategóriába nagy jelentőségű: 2002-ben HIV-gyógyszerek felvétele hozott áttörést a szegényebb országok AIDS-betegeinek kezelésében.

Eddig a WHO-listán kifejezetten elhízás elleni készítmények nem, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők viszont szerepeltek.

A Saxenda (napi egyszeri injekció) használatával a testsúly 5-10 százalékkal csökkenthető, a még szabadalmi védettség alá tartozó készítmény az Egyesült Államokban havi 450 dollárért érhető el, Európában ennek harmadát kell kifizetniük a fogyni vágyóknak. A gyógyszer alapindikációja a cukorbetegség kezelése: a szer csökkenti az agyba jutó éhségérzetet, lassítja a gyomor kiürülését, így használója tovább érzi magát jóllakottnak. Rossz hír, hogy aki fogyásra használná, a leadott testsúly megőrzéséhez is folytatnia kell az injekciózást, akár élete végéig.