Ferenc pápa nyugodtan töltötte el az éjszakát a kórházban, miután légúti fertőzés miatt be kellett vinni, és várhatóan néhány napig ott is marad kezelésre – közölte egy vatikáni forrás. Az ANSA olasz hírügynökség jelentése szerint

az ápolónők bizakodók voltak, hogy a hétvégi virágvasárnapra időben kikerül a kórházból.

2023. március 29-én Ferenc pápát felsegítik pápamobiljára, előzetesen tervezett kivizsgálásra szállítják.

Fotó: Alessandra Tarantino / MTI

A forrás hozzátette,

a vizsgálatok kizárták a szívproblémákat és a tüdőgyulladást. A 86 éves pápa szerdán került kórházba,

A Vatikán vezetője már decemberben előkészítette lemondólevelét arra az esetre, ha egészségi okok miatt nem lenne képes ellátni feladatait. A katolikus egyházfő április végén hazánkba látogat. A háromnapos vizitre külön holnapot készítettek a szervezők.

A pápa legközelebbi munkatársai, köztük a biztonságáért felelős emberek a Gemelli kórházban töltötték az éjszakát – közölte egy névtelenséget kérő forrás a BBC-nek. Ferenc pápa egyik tüdőlebenyének egy részét fiatal korában légúti fertőzés következtében eltávolították, emiatt gyakran csak erőtlenül tud beszélni. 2021-ben egy vastagbélprobléma miatt is műtéten esett át. A pápa az elmúlt hónapokban tolószéket használt a térdével kapcsolatos mozgási problémák miatt. Betegségei ellenére a pápa aktív maradt, és külföldi utakon is részt vett. Februárban ellátogatott a Kongói Demokratikus Köztársaságba és Dél-Szudánba is.