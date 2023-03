Ismételten megjelent a rendőrség honlapján Tokody Tibor mint elfogatóparancs alapján körözött személy. A Police.hu-ra feltöltött adatlap szerint a magyar válogatott labdarúgót sikkasztás bűncselekménye miatt keresik. Nem először, hanem hosszabb ideje.

Tokody Tibor éveken át az Újpest meghatározó támadója volt. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A körözés elrendelésének első időpontja ugyanis még 2021. július 7-e, vagyis azóta nem bukkantak Tokody Tibor nyomára a hatóságok. Azt is lehet tudni, hogy az elfogatóparancsot a győri rendőrkapitányság adta ki, de hogy pontosan miért, az nem ismert.

Kicsoda Tokody Tibor?

A 42 éves egykori focista meghatározó alakja volt a honi labdarúgásnak a 2000-es évek második felétől egészen a 2010-es évek elejéig. Az Újpestben vált országosan ismertté gyors támadójátékáról. A lila-fehér klubban 121 mérkőzésen lépett pályára és 28 gólt szerzett. Be is került a felnőtt válogatottba 2001-ben, igaz, mindössze két meccsen kapott lehetőséget. Macedónia és Luxemburg ellen játszott, az előbbi csapat ellen be is talált, de 2003 után már nem állították be. A Sportal.hu azt írja, Tokody Tibor 2016-ban fejezte be a pályafutását, eleinte edzősködött, ám az utóbbi években elszakadt a futballtól. Győrben élt, értesüléseik szerint egy időben egy italozóban dolgozott csaposként. Tokody Tibor egyébként Németországban is légióskodott néhány évet, majd Győrben 2013-ban bajnoki címet szerzett.

A legendás Tokody-öngól

A labdarúgó-karrierjének tehát bőven voltak szép pillanatai, azonban az egyik legemlékezetesebb hozzá köthető eset, amikor bő 20 éve, 2001. április 21-én bődületes öngólt vétett az Újpest színeiben. A Dunaferr ellen játszottak. A második félidő ötödik percének végén a dunaújvárosiak támadtak az újpesti kapu előtt, amikor egy, a kapusról kipattanó lövés után Tokody Tiborhoz került a labda. Ő ahelyett, hogy felszabadított volna, vagy megjátszotta volna a labdát, mintegy hat méterről erőből a saját kapuját vette célba.

Sikerrel, párját ritkító öngól született.

Az eredeti felvételt szerencsére megőrizte az internet, alább megtekinthető. Kétségkívül érdemes.