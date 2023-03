Mintha szilveszter lenne, csak ezt a poklot az oroszok zúdították Vuhledarra

Gyújtólövedékkel lőtték az éjjel Vuhledart az orosz erők, az ukrán védők fel is vették az elképesztő látványt, amely ezúttal nem kellemes szilveszteri tűzijátékozás volt, hanem maga a pokol. A kémiai elemmel töltött lövedék ugyanis szétvetette rakományát, az égből pedig lángolva hullottak az apró darabjai, mindent beborítva a környéken.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A felvételek alapján a gyújtólövedék feltehetően termittel volt töltve, hasonlót vetettek be az oroszok korábban Bahmutnál is az ukránok ellen, ám ott is csekély sikert értek el vele. Úgy tűnik, hogy a hónapok óta ostromlott várostól délre fekvő Vuhledarnál is fokozzák majd a támadásaikat az oroszok.

A vuhledari bevetésről egyelőre csak videók állnak rendelkezésre, áldozatokról nem érkezett jelentés.