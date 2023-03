Mississippi az Egyesült Államok egyik legszegényebb állama, a többnyire feketék lakta deltavidék pedig ezen belül is a legszegényebb. Az emberek itt általában fizetéstől fizetésig élnek jórészt mezőgazdasági munkából, így gyakorlatilag nincs semmiféle tartalékuk. Sokuknak még mobiltelefonja sincs, ezért elképzelhető, hogy nem értesültek a viharriasztásról, nyilatkozta az ABC-nek az amerikai katasztrófavédelmi ügynökség (Federal Emergency Management Agency) egyik munkatársa.

A tornádó letarolta az épületeket Mississippiben.

Fotó: Chandan Khanna



Ezt a vidéket tarolta le a tornádó. Az AP amerikai hírügynökség beszámolója szerint az egyetlen szerencse, hogy a két leginkább érintett megye, Sharkey és Humphreys a legritkábban lakott terület az államban, a Mississippi folyó alsó deltájában a nagyobb településeken kívül mindössze kétezren élnek a hatalmas gyapot-, kukorica- és szójaföldek között. A szegénységi szintet jól mutatja, hogy

az emberek harminc százaléka mobilházban él, amelyek sokkal inkább ki vannak téve a tornádó pusztításának, mint a hagyományos lakóházak.



Az Egyesült Államokban a népesség nem egészen 12 százaléka él a szegénységi küszöb alatt, Mississippiben ez az arány 19, a két fent említett megyében pedig 35, illetve 33 százalék. „Hosszú lesz az út a talpra állásig, túljutni ezen a pusztításon és újjáépíteni” – idézett a tudósító egy építőipari oktatót.

A tornádó 26 ember halálát okozta az államban, a földdel tett egyenlővé sok lakó- és kereskedelmi célú épületet Rolling Forkban és a közeli Silver Cityben. Utóbbi településen a Washington Post helyszíni tudósítása szerint a kétszáz lakóépületből alig pár maradt állva, és károkat szenvedett a helyi kórház is.

A leginkább érintett térségekben főleg szegény feketék élnek.

Fotó: Chandan Khanna



A helyzetet tovább rontja, hogy a lakáspiac egyébként is szűkös volt a két településen, így csak rokonoknál is ismerősöknél húzhatja meg magát az, akinek a háza tönkrement. Megnyitottak az államban féltucatnyi menhelyet is a számukra.



Joe Biden elnök a hétvégén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánította Mississippit, így a leginkább érintett térségek kaphatnak szövetségi támogatást.

A Fehér Ház lépésének köszönhetően legalább négy megye – Humphreys és Sharkey mellett Carroll és Monroe – lakosai is részesülnek segélyben, amelyet az ideiglenes lakhatásra és újjáépítésre fordíthatnak, valamint hitelben, hogy fedezzék a nem biztosított anyagi kárt.

Szövetségi támogatás nélkül nem lesz újjáépítés.

Fotó: Chandan Khanna



Erre szükség is lesz. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója megszólaltatott egy ingatlantulajdonost, aki több lakóépületet is bérbe adott a kétezer lakosú Rolling Forkban, amelyek mind súlyosan megrongálódtak. A neve elhallgatását kérő afroamerikai sztoikusan szemlélte a pusztítást. „Mit tehet az ember?” – morfondírozott. A biztosító nem fog eleget fizetni a házak újjáépítéséhez, ha a kormány nem segít, akkor „csak kiürítjük ezeket, és üresen maradnak”, tette hozzá.

Sokan már csak azért sem számíthatnak a biztosítókra, mert eleve nem is köthettek biztosítást, mivel az épületek egy része árterületen épült.