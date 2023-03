Orosz–ukrán háború 373. nap – friss hírek

Továbbra is ádáz küzdelem zajlik Bahmut környékén és a városban is. Az Egyesült Államok új segélycsomagot jelent be Ukrajnának, miközben a G20-on nem alakult ki konszenzus az oroszok által indított háborúval kapcsolatban.

3 órája | Szerző: Dénes Zoltán

Az Egyesült Államok új katonai segélycsomagot jelent be Ukrajnának, amelynek értéke nagyjából 400 millió dollár, és főként lőszerből áll – közölte a Reuters hírügynökség. Joe Biden, az USA elnöke és Olaf Scholz, Németország kancellárja pénteken az Ukrajnának nyújtott háborús segélyekről tárgyal, és szóba kerülhet Kína is, amely esetleg fegyvereket küldhet Oroszországnak. A megbeszélés előtti napon Scholz felszólította Kínát, hogy ne küldjön fegyvert Oroszország ukrajnai háborújának segítésére, ehelyett arra kérte Pekinget, hogy gyakoroljon nyomást Moszkvára, hogy vonja vissza erőit. A rommá lőtt Bahmut városközpontja. Fotó: AFP Közben a Bahmutért zajló csata éjjel-nappal folyik. Az ukrán erők új lövészárkokat ástak, hogy visszatartsák az orosz támadókat. Kitartásukat segítette az Egyesült Államok bejelentése, hogy a német vezetőkkel tartandó találkozón megvitatják az Ukrajnának szánt új katonai segélyt. Mint fentebb írtuk, az USA lényegében be is jelentett egy újabb gyorssegélyt, az unió pedig egymilliárd eurós forrást tervez felszabadítani arra, hogy lőszereket küldhessen. Az orosz erők hónapok óta támadják Bahmutot, az oroszok oldalán harcoló Wagner alakulat tegnap egy videót tett közzé, azt állítva, hogy a város központjában vannak. Több elemző viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a videó a városközponttól több mint egy kilométerre készülhetett. „A harcok Bahmutban éjjel-nappal folynak. A helyzet kritikus” – mondta az ukrán NV rádiónak Volodimir Nazarenko, az Ukrán Nemzeti Gárda parancsnokhelyettese. Az elző napi híreinket itt olvashatja: Orosz–ukrán háború 372. nap – friss hírek From center of #Bakhmut! pic.twitter.com/9mpCIYA0Fg — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 2, 2023

A Wagner zsoldosok vezére az ukrán csapatok Bahmutból való kivonását kéri Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítója egy pénteken közzétett videón azt mondta, hogy az ukrán Bahmut várost "gyakorlatilag körülveszik" az orosz erők, és a kijevi erők már csak egy útvonalon távozhatnak - írja a Reuters. A videóban Prigozsin arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy vonja ki erőit a városból, ameddig még lehetséges. [ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, vient de publier une vidéo dans laquelle il affirme que ses hommes ont pratiquement encerclé Bakhmut. pic.twitter.com/2hTQnY9nz7 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) March 3, 2023 Ukrajna is terítékre került a Quad-külügyminiszterek találkozóján A közös nyilatkozatban azonban nem szerepel az orosz agresszió nyílt elítélése, csak az igazságos, az országok területi integritását tiszteletben tartó béke követelése. Teljes kudarccal zárult a G20-csúcstalálkozó Az orosz–ukrán háború miatt eredménytelenül fejeződött be a G20 külügyminisztereinek újdelhi találkozója. Az indiai diplomácia vezetője szerint a konfliktusban szemben álló felek álláspontja annyira eltérő, hogy a tárgyalás lehetetlenné vált. Hozzátette, hogy a G20 tagjai több kérdésben is egyező állásponton voltak, viszont közös nyilatkozatot nem tudtak kiadni a viszály miatt. India azt kérte a tagoktól, hogy a háború ellenére próbáljanak konszenzusra jutni a szegényebb országok problémáival kapcsolatban. A brit védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb térképét a háború állásáról

