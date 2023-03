Összecsaptak a rendőrökkel Imrán Hán volt pakisztáni kormányfő hívei. A rendőrök állami ajándékok törvénytelen eladása miatt próbálták őrizetbe venni Hánt, könnygázzal igyekeztek szétoszlatni az őt védő tömeget, amely kövekkel és téglákkal dobálta meg őket.

Fotó: AFP

A BBC tudósítása szerint a helyzet még mindig feszült Hán lahori otthona körül, ahová a rendőrök próbálnak bejutni, egyelőre eredménytelenül. Állítása szerint könnygázgránátot lőttek az otthonába is.

A rendőrség már többször próbálta őrizetbe venni a volt kormányfőt, de a 70 éves politikus szerint most tényleg elszánták magukat, hogy rácsok mögé juttatják.

Mentálisan felkészültem rá, hogy cellában töltöm az éjszakát. Nem tudom, hány éjszakát, de készen állok rá

– nyilatkozta a BBC-nek.

Úgy véli, azért akarják őrizetbe venni, mert meg akarják akadályozni, hogy a pártja részt vegyen a parlamenti választáson. „De akár börtönben vagyok, akár nem, nem tudják megakadályozni, hogy a pártom győzzön” – tette hozzá.

Fotó: AFP



A tudósítás szerint Hán hívei más városokban is tiltakozó akciókat tartanak. Hánt tavaly áprilisban váltották le, de tüntetésekkel és rendszeres beszédekkel azóta is nyomás alatt tartja utódját, Seghaz Sarifot, akit folyamatosan arra szólít fel, hogy hozza előre a parlamenti választást, amelyet a törvények szerint még az idén, legkésőbb október 14-én kell megtartani.

Sarifot tartja felelősnek a novemberben egy nagygyűlésen ellene megkísérelt merényletért is, amelyben a lábán sebesítették meg.