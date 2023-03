Afrika lett Európa műanyagruha-temetője Az Európai Unió tagországai évente 37 millió darab szemétnek szánt műanyag ruhadarabot dobnak el Kenyában. Ez a divathulladék túl piszkos vagy sérült az újrafelhasználáshoz, egy új vizsgálat szerint ugyanakkor súlyos egészségügyi és környezeti problémákat okoz – világított rá a Clean Up Kenya és a Wildlight for the Changing Markets Foundation (CMF) vizsgálata.