Világos, hogy bármennyire is van pártpolitikai átfedés az emberek hozzáállásában, mindenki érzi a szorítást, beleértve a demokratákat is, és ez nyomasztó számokat jelent a bázis számára. Biden gazdasági intézkedései kulcsfontosságú csoportokat idegenítenek el, akiket a gazdaság helyreállításával is nehéz lesz visszacsábítani