Titkos megállapodás születhetett Vilmos walesi herceg és a News Group Newspapers kiadó között: a The Sun bulvárlapot is kiadó vállalat „nagyon nagy” összeget fizetett ki a trónörökösnek a telefonos lehallgatások miatt – írja a The Telegraph.

Vilmos herceg még három évvel ezelőtt, 2020-ban kapta meg a kifizetést, miután jogi keresetet nyújtott be a The Sun és a News of the World tulajdonosával, Rupert Murdoch médiamágnással szemben.

Az egyezség részletei azonban csak most derültek ki, azokból a jogi dokumentumokból, amelyeket Harry herceg ugyanazzal a kiadóval szemben nyújtott be.

Fotó: Jacob King / AFP

A megegyezés híre kedden látott napvilágot, amikor megkezdődött a Harry herceg és Hugh Grant színész háromnapos londoni tárgyalása. Harry herceg a News Group Newspapers (NGN), a The Sun és az időközben megszűnt News Of The World kiadója ellen indított pert törvénytelen információgyűjtés miatt. Az NGN azt kéri a bírótól, hogy utasítsa el mindkét keresetet, azzal érvelve, hogy túl későn nyújtották be azokat. A meghallgatás várhatóan három napig fog tartani, és a bíró fogja eldönteni, hogy követeléseik továbbjutnak-e a jövő év januárjában esedékes tárgyalásig.

