Mi az a biro? Harry herceg könyve a társadalom széles rétegéből váltott ki reakciót, de az egyik ilyen Magyarország számára is érdekes lehet. A herceg ugyanis azt írta könyvében, hogy egyszer, gyerekként, nagynénjétől, Margit hercegnőtől mindössze egy „birót” kapott karácsonyra. Fiatal britek sora tette fel a kérdést, hogy mi is lehet a biro, a The Focus pedig igyekezett megmagyarázni, hogy a biro nem más, mint a golyóstoll, amelyet a magyar újságíró, Bíró László talált fel. Maga Harry egyébként felnőtt fejjel már sértőnek nevezte az ajándékot.