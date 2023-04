Öt nappal azután, hogy a Biden-kormány bejelentette, hogy feketelistára tette a Pegasus kémprogramról ismert NSO-t az Egyesült Államok nemzetbiztonsági, illetve külpolitikai érdekeivel ellentétes tevékenysége miatt, az Egyesült Államok egy fedőcégen keresztül egy másik szoftvert vásárolt az NSO-tól – írja a Haaretz izraeli lap a The New York Times beszámolójára hivatkozva.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai kormány a Landmark nevű geolokációs rendszert használja, amely a telefonszám megadásával pontos információt ad az adott személy tartózkodási helyéről – áll a lap által hétfőn reggel közzétett cikkében.

A jelentés egy héttel azután jelent meg, hogy Joe Biden amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely megtiltja a kormánynak a kereskedelmi kémprogramok használatát.

Miközben a kormányzat a kémprogramhasználat korlátozásán dolgozott, az amerikai szövetségi nyomozószerv, az FBI is igényt tartott szoftverek használatára

– derül ki a beszámolóból. Korábban arról érkeztek jelentések, hogy az FBI kutatási célokra vásárolta meg a Pegasust, sőt, azt is fontolóra vette, hogy belföldi nyomozásokhoz használja. Ezenkívül a CIA a kelet-afrikai Dzsibutiban is használta a Pegasust. A jelentés szerint annak ellenére, hogy az amerikai kormányzat tisztában volt az NSO-val való együttműködés kockázatával, 2021 novemberében úgy döntött, hogy egy Cleopatra Holdings nevű New Jersey-i fedőcégen keresztül vásárolta meg a szoftvert.

A jelentés szerint a Landmark szoftvert számos alkalommal használták, főként mexikói célpontok ellen. A Times azt is állítja, hogy a rendszert eladták Szaúd-Arábiának, és Mohammed bin Szalmán koronaherceg használta a szakadárok ellen.