Az elmúlt évek legnagyobb diplomáciai botránya sülhet ki a kiszivárgott Pentagon-dokumentumokból. Az Egyesült Államok hírszerzésének napvilágot látott adataiból többek között az is kiderült, hogy valóban küszöbön áll az ukránok tavaszi ellentámadása, illetve hogy az USA több szövetségese ellen is kémkedett. Magyar vezetők is érintettek az ügyben.

Fotó: AFP

Az ukrán katonai vezetők mellett izraeli, dél-koreai és magyar hivatalos személyeket is lehallgatott az amerikai titkosszolgálat. A dél-koreai államfő már reagált is a Pentagon-dokumentumok kiszivárgására. Az iratok szerint az Egyesült Államok kémkedett Jun Szogjol kormányának több magas rangú tisztviselője után – írta meg a The New York Times. Elsősorban olyan embereket hallgathattak le, akik nemzetbiztonsági ügyeken dolgoztak.

A dél-koreai ellenzéki képviselők a nemzetbiztonság és a szuverenitás súlyos megsértéséről beszélnek, illetve határozott fellépést követelnek a kormánytól.

Ha igaz, hogy kémkedtek utánunk, akkor ez egy nagyon kiábrándító tett, amely aláássa a Dél-Korea–USA-szövetséget, amely a kölcsönös bizalomra épül

– mondta Lee Jae-myung, a legnagyobb ellenzéki csoport, a Demokrata Párt vezetője. Az ellenzéki pártok az USA bocsánatkérését követelik.

A Pentagon-iratok szerint Egyiptom titokban rakétákat akart szállítani Oroszországnak Egyiptom külügyi szóvivője cáfolta a jelentésben foglalt állításokat.

Jun Szogjol kormánya próbálja minimalizálni a kiszivárgott információk jelentőségét. Az elnök szerint még ha igaz is, hogy az USA kémkedett Dél-Korea után, akkor sem szabad hagyni, hogy ez az eset megrontsa a két ország együttműködését. Hozzátették, hogy a dél-koreai védelmi miniszter, Lee Jong-sup kedd reggel telefonon beszélt Lloyd J. Austin amerikai védelmi miniszterrel.

Állításuk szerint Austin megnyugtatta a dél-koreai kormányt, hogy a Pentagon-dokumentumok nagy része kitaláció.

Az nem derült ki, hogy pontosan mi nem igaz a kiszivárgott információk közül.

Jun Szogjol közleményében tudatta, mindent megtesznek, hogy megvédjék a magas rangú tisztviselőket a kémkedéssel szemben, illetve azzal vádolta az ellenzéket, hogy hamis pánikot és gyanút kelt a nyilatkozataival.

Amit az ellenzék csinál, az egy önkárosító, a nemzeti érdekek elleni cselekmény, ami aláássa a Dél-Korea és az USA közötti szövetséget, miközben a valódi veszély, az észak-koreai provokációk továbbra is problémát jelentenek

– olvasható Jun Szogjol közleményében.