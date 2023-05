A német kormány benyújtott a héten azt a törvényjavaslatot, amely megkönnyíti a keresztnév és a hivatalos iratokban szereplő nem legális megváltoztatását. A jelenlegi szabályozás ugyanis régi, elavult és költséges, míg az új egyszerű, mint a pofon: a nagykorú német állampolgárok mindenféle formalitás nélkül bejelenthetik az anyakönyvi hivatalban a választott keresztnevüket és nemüket.

Csak be kell jelenteni a hivatalban a választott keresztnevet és nemet

Fotó: STEFAN PUCHNER

Újabb nagy lépést tettünk előre az önmeghatározási törvénnyel, valamint a transzneműek, az interszexuálisok és a nem-binárisok jogainak biztosításával és a diszkrimináció elleni védelmükben. Így visszaadhatunk valamennyi méltóságot azoknak, akiket ettől évtizedek óta megfosztottak

– indokolta a törvényjavaslatot Lisa Paus családügyi miniszter.

„A transzneműeket túl hosszú ideig érte diszkrimináció és méltatlan bánásmód – végre magunk mögött tudhatjuk ezt” – tette hozzá a tervezet bemutatásakor Marco Buschmann, az igazságügyi tárca vezetője.

A jelenleg hatályos törvényt 1981-ben fogadták el, és előfeltételként írja elő, hogy az érintetteknek két olyan szakértő – általában pszichiáter – értékelését kell benyújtaniuk, akik képzettségük és tapasztalataik alapján „kellően ismerik a transzszexualizmus sajátos problémáit”, és be kell mutatniuk bírósági határozatot is a hivatalos dokumentumokon szereplő nem megváltoztatásáról.

Voltak ennél sokkal szélsőségesebb rendelkezések is, amelyeket az évek során hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság,

például azokat, amelyek értelmében a transznemű embereknek el kell válniuk, sterilizáltatniuk kell magukat, és át kell esniük nemváltoztató műtéten.

Lisa Paus családügyi miniszter szerint visszaadják az érintettek méltóságát

Fotó: AFP

A kormánykoalíció 2021. decemberi hatalomba lépésekor megígérte a régi törvény felváltását egy modernebb változattal. A javaslat a kiskorúak számára is jelentős változást hoz. A 14 évnél fiatalabbak számára a szülők vagy törvényes gyámok nyújthatják be a nyilatkozatot; ha nem értenek egyet ezzel, akkor a gyerek családi bíróságtól kérheti a kizárásukat. A 14 évnél idősebb, de nem nagykorú németek ezt maguk is megtehetik, de mellékelniük kell a szülők vagy gyámok támogató levelét.

A melegek és leszbikusok németországi szervezete (LSVD) még tanulmányozni akarja a törvénytervezet szövegét,

de üdvözölte annak publikálását. „Az érintettek és érdekvédelmi szervezetik hosszú ideig vártak erre a következő lépésre, amelyet többször is elhalasztottak” – idézte a Deutsche Welle internetes kiadása Mara Gerit, az LSVD igazgatóságának tagját.

A közvélemény reakciója azonban nem egyértelműen pozitív. A legfrissebb felmérés ugyan még tavaly készült, de már az után, hogy nyilvánosságra hozták a törvényjavaslat főbb pontjait. A YouGov által a Welt am Sonntag részére készített közvélemény-kutatás eredménye szerint

a megkérdezettek 46 százaléka támogatta, 41 százaléka pedig elutasította a javaslatokat.

A melegek és leszbikusok szervezete üdvözölte a törvénytervezet szövegének nyilvánosságra hozatalát

Fotó: AFP

Nem Németország az egyetlen európai állam, ahol az elmúlt időszakban törvényi szabályozással könnyítik a transzneműek helyzetét. Spanyolországban az év elején fogadtak egy egy jogszabályt, amelyik lehetővé teszi a 16 éven felüliek számára, hogy bármiféle orvosi indoklás nélkül megváltoztassák a legálisan regisztrált nemüket. A 12-13 éveseknek ehhez bírói felhatalmazás szükséges, a 14-16 éveseket pedig el kell kísérnie a szülőknek vagy törvényes gyámnak. Az alkotmánybíróság azonban a héten jelezte, hogy tárgyal majd a szélsőjobboldali Vox párt üggyel kapcsolatos beadványáról.

Skóciában decemberben fogadtak el új törvényt a nemváltoztatás megkönnyítéséről, amelyet azonban megvétózott a brit kormány. A törvény Skóciában is nagy vitát váltott ki, különösen, mivel így női börtönbe került egy rab, aki még férfiként két nőt megerőszakolt, majd nemet váltott.