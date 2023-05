Szerdán végre hivatalossá válhat, amiről már hónapok óta szólnak a pletykák és Ron DeSantis floridai kormányzó bejelentheti indulását a republikánus elnökjelölti címért. A tervek szerint a régóta várt bejelentés a Twitteren lesz esedékes, ahol a politikus Elon Muskkal, a platform tulajdonosával beszélgetve közölheti döntését a világgal.

Fotó: AFP

A közösségi oldalon induló kampány tényét a kormányzó köreiből is megerősítették és Musk is közölte, hogy beszélgetni fog helyi idő szerint szerda este DeSantisszal. A milliárdos erről kedden a The Wall Street Journal konferenciáján beszélt, hangsúlyozva, hogy ez lehet az első alkalom, amikor ilyen bejelentés történik a közösségi médiában, valós idejű kérdésekkel és válaszokkal. A Tesla-vezér szerint nem lesz előre megírt forgatókönyv sem az élő beszélgetés során.

A floridai kormányzó már elkezdte a kampánydonorok toborzását is, akiket a hétre Miamiba invitált, hogy bemutassa stratégiáját a 2024-es választásokra.

Támogatásukra szüksége is lesz, hiszen a közvélemény-kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy Donald Trump előnye hónapok óta nő vele szemben a republikánus előválasztások felé közeledve, ráadásul egyre többen jelentkeznek be az elnökjelölti pozícióért párttársai közül. Ugyanakkor DeSantis annak ellenére, hogy hivatalosan még el sem kezdte kampányát, őrzi a második helyet a versenyben.

DeSantis döntése, hogy a Twitteren jelenti be indulását alig két héttel követi Tucker Carlson bejelentését, hogy a Fox Newstól történő távozása után a platformon indít új műsort.

Ugyanakkor alig egy nappal a floridai kormányzóval kapcsolatos hírek szárnyra kapása előtt Musk még Tim Scott dél-karolinai szenátort méltatta, aki hétfőn indította meg kampányát. A milliárdos állítja, hogy egyelőre nem kíván egyetlen jelöltet sem támogatni és szeretne a politikai spektrum széles részét érintő interjúkat készíteni a Twitteren – írja a Financial Times.

Tavaly nyáron azonban a Tesla-vezér arról beszélt, hogy szerinte jobb lenne, ha Trump kihagyná a következő választást és akkoriban pont DeSantist méltatta mint esélyes republikánus jelölt Joe Bidennel szemben.