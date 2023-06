Csütörtökön hivatalosan is elindult a világ első partirepülőgép-szolgáltatása, természetesen a luxus fővárosából, Dubajból, ahol a buli már azelőtt elkezdődik, hogy megérkeznénk a városba, a határ pedig a csillagos ég, no meg az ember pénztárcája – írta a Bloomberg.

A Five Hotels & Resorts elnökének és alapítójának, Kabir Mulchandaniának az ötlet a koronavírus-járvány idején jutott eszébe először, amikor a magánrepülőgépek iránti kereslet fellendült. S bár eredetileg üzleti célra vásárolta meg a repülőt, az átalakítások után a járműre alig lehetett ráismerni.

Nem egy letisztult, tech milliárdoshoz vagy befektetési bankárhoz méltó magánrepülőt kell elképzelni, hanem egy szárnyakkal felszerelt partibuszt, villogó LED-lámpákkal, dübörgő hangszórókkal, ötcsillagos hálószobával és feneketlen minibárral, amely 12 órán keresztül tudja a levegőben szórakoztatni a vendégeket.

Ez az egyedülálló élmény azonban nem olcsó – a gép használatáért óránként 14 ezer dollárt kell fizetni, és még a hálószobában is be kell kötni az övet landolás közben.

Bár mindenki hallotta már a pletykákat, hogy mi történik tízezer méter felett, ez a 16 személyes gép az első, amelynek kifejezetten az a szerepe, hogy órákon keresztül bulizni lehessen benne, minél távolabb a földi gondoktól.

Azok, akik a Five csoport valamelyik emirátusi hoteljében szeretnének megszállni, a világ bármelyik pontjáról megrendelhetik a gépet, amely elvileg csak egy ízelítő a landolás utáni szórakozásból.

Figyelembe véve a repülőgép típusát, és azt, hogy faltól falig VIP-berendezésekkel van feltöltve, én azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó ár, de tény, hogy ez pénzügyileg vagy ízlés szempontjából nem való mindenkinek

– mondta Dominique Bousquet, a Welojets magánrepülőgép-kölcsönző cég csoportvezetője. A vállalatnál egy ilyen típusú gép óránként 15 és 20 ezer dollárért kölcsönözhető ki, vagyis a dubaji luxussal megfűszerezett partigép még olcsóbb, mint az átlagos repülő.

A magánrepülőgépes szolgáltatás a 2017-ben alakult Five márka legújabb, szállodákon túli terjeszkedése. Idén a vállalat hangstúdiót nyitott a Five Palm Jumeirah szállodában, ahol a Warner Musickal és különböző világsztárokkal együttműködve elkezdtek lemezeket kiadni, a közeljövőben pedig egy óriási jachtot is be szeretnének szerezni, amellyel a Perzsa-öbölbe is el lehet vinni a partit.

Mulchandani azonban ennél is magasabbra tűzte ki a célját, és bejelentette: amint lehetséges, a hoteltulajdonos a világűrt is megtöltené zenével, és ha lehet, még a Holdon is építene egy szállodát.