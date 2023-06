Az elmúlt napokban több utasjelzés is érkezett lapunkhoz arról, hogy a budapesti metró területén a hangosbemondóból Karácsony Gergely kampányát, a budapesti lakógyűlést népszerűsítik. Mindez valóban igaz, a bejátszásokkal a Világgazdaság munkatársai is találkoztak, ugyanakkor nem új jelenségről van szó: már május elején is időről időre felhangzott a hangszórókból a felszólítás, hogy mindenki, aki „szereti Budapestet”, szavazzon a főpolgármester által feltett kérdésekre.

Már-már abszurd élmény, ahogy a metróra várva hirtelen Budapest védelmére szólítják fel az utasokat. Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

Csakhogy az elmúlt napokban feltűnően megszaporodtak ezek a spotok. Ennek bizonyára köze van ahhoz, hogy június 18-án a meghosszabbított – eredetileg június 11-én véget ért volna a kampány, csakhogy addig még a budapesti lakógyűlés leveleit sem sikerült maradéktalanul kikézbesíteni – szavazási határidő is kifut, Karácsony Gergely és stábja pedig mindent megtesz a minél magasabb részvételért.

Milyen gyakran hangzik el a metróban Karácsony Gergely kampányának népszerűsítése?

Lapunk munkatársa például azt tapasztalta, hogy az erősen politikai töltetű üzenet Újpest-városkapunál is elhangzott, amikor ott szerelvényre szállt, majd a Forgách utcai megállónál is, amikor ott leszállt.

A két állomás között mindössze három-négy perc a menetidő.

A helyzet egyébként némiképp komikus, némiképp viszont abszurd. Az utasok közül sokan értetlenkedve keresik a hang forrását és láthatóan nem értik, mi szükség van utazás közben vagy éppen a metróban várakozva kéretlen politikai üzenetekkel, ha úgy tetszik, propagandával traktálni az utazóközönséget.

Mi hangzik el a metró hangosbemondóiból Karácsony Gergely kampánya kapcsán?

Természetesen a tömegkommunikációs csatornák hatékony használata nem idegen a politikától, viszont az itthon mégis szokatlan, hogy a politikai kampány kinövi a szokásos közterületi reklámfelületeket (ezeket is ellepték egyébként a lakógyűlés plakátjai) és már a közösségi közlekedés infrastruktúráját is használja. Ráadásul olyan megoldásokkal, mint a metró üzemi területén kihelyezett hangosbemondók aktivizálása, ami rendeltetésszerűen mégiscsak az utasok figyelmeztetését, az utazással összefüggő tájékoztatását szolgálná. Kiváltképp, hogy a jelenlegi városvezetés gyakorta hangoztatja, milyen érzékeny a politikai propaganda terjesztésére és a reklámszennyezésre. Ehhez képest kifejezetten megütköztető élmény, amikor az ember feje fölött váratlanul feltör egy hangszóróból, hogy „Budapestet meg kell védeni”.

Szó szerinti idézet nem áll rendelkezésünkre, mi hangzik el a budapesti metrókban, de a tartalmát tekintve a következő az üzenet.

Budapestet meg kell védeni, mert rendkívül nehéz időket él. Ezért arra kérik a fővárosiakat, hogy akik szeretik Budapestet, vegyenek részt a lakógyűlésen és fejtsék ki véleményüket a megadott kérdésekben.

Hogy pontosan kitől vagy mitől és miért kellene megvédeni Budapestet, az nincs kifejtve a rövid, körülbelül 30 másodperces bejátszásokban. Ugyanakkor a kontextus egyértelműen azt a benyomást kelti, hogy a városvezetés áll a jó oldalon valakivel szemben, aki a rossz oldalon áll. Az aktuálpolitikai történések minimális követésével mindez persze könnyen megfejthető: Karácsony Gergely a kormányzattal folytatott harcához kér társadalmi felhatalmazást.

Mit mond a BKV, miért játssza le Karácsony Gergely kampányüzeneteit?

Az ügyben a Világgazdaság megkereste a BKV-t, mivel a metró a fővárosi cég üzemi területe. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

a BKV miért döntött úgy, hogy az üzemi területén közli ezt az inkább politikai, semmint közérdekű tájékoztatást,

saját hatáskörében járt el vagy tulajdonosi utastásra,

származik-e ebből bevétele,

és hogy pontosan hol közlik ezt a tájékoztatást, ez mikor kezdődött, meddig tart és milyen időközönként adják le.

A BKV reagált az érdeklődésre, bár nem mindenre adott választ. Azt írták, hogy a társaság a fővárosi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában áll, amely kiemelt felelősséget visel a fővárosi közösségi közlekedés működtetésében. Szerintük nem nehéz belátni, hogy ez a tevékenység szorosan összefügg a főváros pénzügyi helyzetével, így a budapesti lakógyűlés mind a négy, a közösségi közlekedést érintő kérdésével. Az első budapesti lakógyűlés ezekről a stratégiai döntésekről szól. A BKV ezért vállalta, hogy a közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatoknak megfelelően a rendelkezésére álló eszközökkel részt vesz a budapestiek tájékoztatásában.

Mivel, szemben a kérdésben sugallt állítással köztájékoztatási feladat ellátásról, valamint Budapest érdekeiről van szó, ezért természetesen ebből a társaságnak nem származik bevétele

– fogalmaztak. Végezetül jelezték, hogy a járműveken folyó köztájékoztatásban nem érintettek.